Monitores OIEA visitarán planta nuclear de Zaporiyia esta semana

(Bloomberg) -- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, dirigirá esta semana una inspección de la planta de energía nuclear de Zaporiyia en Ucrania, que se encuentra ocupada por Rusia, dijo a través de un comunicado en Twitter.

La visita a la central nuclear más grande de Europa tendrá lugar en medio de reportes casi diarios de nuevos bombardeos y daños a la infraestructura que rodea a sus seis reactores. Un documento que circuló entre diplomáticos del OIEA el domingo por la noche informaba sobre daños cerca de donde se almacena el combustible gastado.

La visita de la agencia a la planta en el sur de Ucrania incluirá a autoridades de seguridad y protección, además de los funcionarios a cargo de dar cuenta del material nuclear en el sitio.

Los ataques a la planta han aumentado desde principios de julio, según informes del OIEA presentados por diplomáticos ucranianos y rusos. Si bien el OIEA ha criticado la toma imprudente de Zaporiyia por parte de Rusia, hasta ahora no ha asignado la responsabilidad de los ataques porque no ha podido garantizar un paso seguro a través de la zona de guerra.

