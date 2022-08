MERCADOS A.LATINA-Monedas cierran al alza ante descenso del dólar desde máximos de dos décadas

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 29 ago (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina cerraron al alza el lunes, en medio de un retroceso del dólar después de que tocara máximos de dos décadas, al tiempo que las bolsas de valores regionales mostraron un comportamiento mixto, mientras los mercados aún asimilaban el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell del viernes. * La economía estadounidense necesitará una política monetaria estricta "durante algún tiempo" antes de que la inflación esté bajo control, lo que implicará un crecimiento más lento, un mercado laboral más débil y "algo de dolor" para hogares y empresas, dijo el viernes el presidente de la Reserva Federal. * Las palabras de Powell pusieron en alerta a los mercados sobre una alta posibilidad de un aumento más agresivo en las tasas de interés en la principal economía del mundo y afectaron el comportamiento de los mercados regionales. * En tanto, el índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis monedas principales, registró un retroceso de alrededor de un 0,4% después de que tocara brevemente un máximo de dos décadas de 109,48. * Las ganancias fueron lideradas por el peso chileno , que escaló un 0,98%, a 885,50/885,80 unidades por dólar, tras revertir pérdidas de primera hora, en una sesión de alta volatilidad. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, avanzó un 0,99%, a 5.517,11 puntos. * Los mercados chilenos operan atentos al plebiscito que se realizará el domingo en el país, en el que los ciudadanos votarán si aprueban o rechazan una nueva constitución. * El real brasileño se apreció un 0,91%, a 5,0330 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subió un 0,07%, a 112.378,06 puntos. * El peso colombiano subió 0,78% a 4.367 unidades por dólar, en una sesión volátil y con los ojos puestos además del contexto externo sobre el tránsito de una polémica reforma tributaria en el Congreso propuesta por el nuevo gobierno del izquierdista Gustavo Petro, que busca recaudar unos 5.700 millones de dólares adicionales en 2023. * En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP retrocedió un 0,69% a 1.289,86 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,23%, a 3,8280/3,832 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cedió un 1,43%, a 501,05 puntos. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,0270 por dólar, con una caída del 0,06% frente al precio de referencia del viernes, mientras los inversores continúan digiriendo el discurso del jefe de la Reserva Federal estadounidense, que fue calificado por analistas como restrictivo. * "Después de las palabras de Powell, el mercado le otorga una probabilidad de 67% a que el banco central estadounidense subirá su tasa de fondeo en 75 puntos básicos en su reunión de septiembre", dijo la firma CI Banco en un reporte. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 2,01%, a 46.322,19 unidades, afectado también por el discurso de Powell. * "Las palabras de Powell han sido un duro golpe de realidad para el más reciente 'rally' de la renta variable, sustentado en una especulación sobre una posible moderación en el ritmo de alza de tasas por parte de la Fed", dijo la firma CI Banco en una nota de análisis. * En Argentina, el peso bajó un 0,43%, a 138,30/138,31 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval ganó un 1,66%, a 143.905,16 unidades, como cierre previo récord, tras anotar un máximo histórico intradiario de 145.859,42 puntos. * El secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, desmintió rumores sobre una suba del 50% en el dólar oficial para el jueves. "Les aseguro 100% que no va a haber devaluación, por lo menos no este jueves", dijo el funcionario según un audio difundido por medios locales. * "Es poco probable que el Gobierno realice una devaluación de magnitud (...) Devaluar sin plan no solo es caro en términos de actividad e inflación, sino que en el actual contexto puede llevar a una espiralización", dijo Roberto Geretto de Fundcorp. Cotizaciones a las 2043 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.006,5 0,3 -18,4 emergentes MSCI América Latina 2.228,92 -0,64 6,43 Bovespa Brasil 112.323,12 0,02 7,1556 IPC México 46.322,1 -2,01 -13,05 Argentina MerVal 143.805,16 1,658 72,22 COLCAP Colombia 1.289,86 -0,69 -8,52 IPSA Chile 5.517,11 0,99 28,07 Selectivo Perú 501,05 -1,43 -2,21 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,0288 2,88 10,79 Peso Mexicano 20,0128 1,80 2,40 Peso chileno 882,1 2,08 -3,50 Peso colombiano 4.364,48 -1,80 -6,85 Sol peruano 3,8184 2,40 +3,96 Peso argentino 138,30 -5,08 -25,75 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires y Vicente Valdivia, Editado por Manuel Farías)