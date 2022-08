Listado de las previsiones infográficas del lunes 29 de agosto de 2022

CHILE: UNA DE LAS CONSTITUCIONES MÁS FEMINISTAS DEL MUNDO, A LAS URNAS.- Luego de ser completamente ignoradas por la Constitución de Augusto Pinochet, la nueva Carta Magna de Chile, cuyo texto será votado este domingo 4 de septiembre, sería una de las más feministas del mundo, a la vez que son mencionadas 12 veces, así mismo como a “las diversidades y disidencias sexuales y de género”. Contiene datos del nuevo texto.

ENERGÍA: COMBUSTIBLE FÓSIL DE NUEVO EN AUMENTO.- En detrimento de las energías limpias, los gobiernos del mundo han dado un nuevo impulso a los combustibles fósiles, duplicando su apoyo hasta los 700.000 millones de dólares en 2021 y en un contexto en el que los precios de la energía han aumentado drásticamente. Contiene resultados de un informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

COPA LIBERTADORES 2022 – SEMIFINALES.- Contiene previa general a las semifinales de la Copa Libertadores, que disputan tres clubes brasileños y un argentino (Palmeiras, Ath. Paranaense, Flamengo y Vélez Sarsfield) y cuyos partidos de ida tienen lugar que arrancan el próximo 30 y 31 de agosto.

CAMERON DIAZ - 50 AÑOS: LA NOVIA DE HOLLYWOOD DE LOS 2000.- La actriz, modelo y escritora estadounidense Cameron Diaz, nominada a cuatro Globos de Oro, es una de las estrellas más recordadas del cine de comienzos del siglo XXI, especialmente por sus participaciones en exitosas comedias como " There's Something About Mary" y por ser la voz de Fiona en "Shrek". Contiene perfil de la artista.

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres acontecimientos que ocurrieron un 31 de agosto.

