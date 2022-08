LISTA DEPORTES

Lunes 29 de agosto de 2022

FÚTBOL

BARCELONA-AUBAMEYANG-ROBO

BARCELONA - Un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la casa del delantero del Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang, le golearon y robaron en la madrugada el lunes, informó el club. El club confirmó el incidente y aseguró que el jugador y su esposa están bien. Las autoridades le informaron al diario El País que Aubameyang recibió un golpe y le obligaron a abrir una caja fuerte en donde la pareja guarda sus joyas. 270 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

POGBA-EXTORSIÓN

PARÍS - La fiscalía de Francia investiga las acusaciones de que al campeón de la Copa Mundial Paul Pogba lo intentaron extorsionar su hermano y amistades de la infancia. La oficina de la fiscalía de París indicó el lunes que abrió una investigación a inicios del mes debido a los intentos de extorsión organizada y que el caso lo lleva la policía anti-corrupción. 260 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

INGLATERRA-TRANSFERENCIAS

NOTTINGHAM, Inglaterra - El Nottingham Forest anunció el lunes la firma del defensa brasileño Renan Lodi proveniente del Atlético de Madrid a préstamo por un año. Con lo que el club suma 18 nuevos jugadores desde que selló su retorno a la Liga Premier. 250 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

WEST HAM-PAQUETÁ

LONDRES - El internacional brasileño Lucas Paquetá firmó el lunes con el West Ham por un récord de equipo de 61,6 millones de euros (61,6 millones de dólares) y con lo que llega a su fin su etapa de dos años con el Lyon de Francia. 200 palabras. ENVIADO.

LIBERTADORES-PANORAMA

BUENOS AIRES - Conocedor del paño como ninguno, el sabio Luiz Felipe Scolari vaticinó qué es lo que necesita su Atlético Paranaense de Brasil para doblegar al bicampeón Palmeiras en la semifinal de la Copa Libertadores: “tendremos que jugar dos partidos heroicos”. A sus 73 años, Scolari guió al Furacão a las semifinales de la Libertadores, convirtiéndose en el entrenador que más veces ha disputado esa instancia. Por la otra semifinal jugarán el miércoles Vélez Sarsfield de Argentina, único equipo no brasileño sobreviviente en la Libertadores, y Flamengo. Por Débora Rey. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

SALVADOR-FIFA CRISIS

SAN SALVADOR - Representantes de la FIFA instalaron un comité que se encargará de regularizar todas las actividades de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), luego que su comité ejecutivo fue suspendido por un tribual de Ética del estatal Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). El pasado 14 de julio la Fiscalía de El Salvador allanó las instalaciones de la FESFUT como parte de una investigación por presunta administración fraudulenta y lavado de dinero. Por Marcos Alemán. 480 palabras. ENVIADO.

NFL

BROWNS-PANORAMA

CLEVELAND - Los Browns de Cleveland estaban convencidos de que finalmente habían resuelto sus problemas en la posición de quarterback al firmar a Deshaun Watson. Pero el problema seguirá ahí. La suspensión de 11 encuentros que la NFL ordenó contra Watson por violar la política de conducta personal de la liga pone en pausa los planes del equipo de llevarse el título de la Conferencia Americana y un viaje al Super Bowl. Por Tom Withers. 418 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TITANS-KERN

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. - Los Titans de Tennessee le informaron al punter elegido tres veces al Pro Bowl Brett Kern que lo darán de baja, eligiendo a un novato que firmaron fuera del Draft para reemplazar al hombre que era el jugador que más tiempo tenía con el equipo. La fecha límite de la NFL para que los equipos recorten sus rosters a 53 jugadores es el martes. Por Teresa M. Walker. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

COMMANDERS-ROBINSON

ASHBURN, Virginia, EE.UU. - El corredor novato de los Commanders de Washington Brian Robinson Jr. indicó el lunes que se sometió a una operación después de que le dispararon en lo que el equipo aseguró fue un intento de asalto y robo de vehículo. 350 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TENIS

US OPEN-SERENA

NUEVA YORK —Llegaron desde muy lejos al US Open por Serena —no es necesario decir su apellido— entusiasmados por verla jugar o si no fueron de los afortunados en conseguir un boleto, al menos obtener un autógrafo, un vistazo durante el entrenamiento o la posibilidad de respirar el mismo aire. Williams está programada para disputar su encuentro de primera ronda en el Estadio Arthur Ashe ante Danka Kovinic poco después de las 7 p.m. ET. Por Howard Fendrich. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADA. EDITORES: Se actualizará.

US OPEN

NUEVA YORK — Daniil Medvedev puso en marcha la defensa de su título del Abierto de Estados Unidos con una cómoda victoria 6-2, 6-4, 6-0 ante Stefan Kozlov. Andy Murray también solventó su estreno sin sobresaltos, una década después de haber ganado el primero de sus tres majors en Nueva York. El británico dio la sorpresa al derrotar 7-5, 6-3, 6-3 al argentino Francisco Cerúndolo (24to cabeza de serie). Alejandro Tabilo cantó victoria por primera vez en el cuadro principal del US Open, el único triunfo de un varón latinoamericano en el arranque del torneo. Por Eric Núñez. 600 palabras. AP Fotos. EDITORES: Se actualizará.

GOLF

MCILROY-AÑO

ATLANTA - Rory McIlroy se refirió en broma a sí mismo como un “campeón de Super Bowl” tras ganar la FedEx Cup. Y un año sin conquistar algún major, pero teniendo en cuenta todo —tres triunfos, una tercera FedEx Cup y su papel en ayudar a reformar la Gira de la PGA, el año de McIlroy no estuvo nada mal. La referencia era una broma que había intercambiado con un reportero al comienzo de los playoffs de la FedEx Cup cuando se le preguntó si era el trofeo más difícil de ganar. Por Doug Ferguson. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

LIGAS MENORES-SINDICATO

NUEVA YORK - El sindicato de jugadores del béisbol de las Grandes Ligas busca que los peloteros de las ligas menores formen un sindicato, en un giro tras décadas de oposición. La Asociación de Jugadores (MLBPA) anunció el lunes que distribuirá tarjetas de sindicalización entre jugadores con contratos de ligas menores para que formen un grupo que podrá negociar por separado con las Grandes Ligas. Por Ronald Blum. 430 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

Juegos hoy en las Grandes Ligas

(Hora del Este de EE.UU.):

San Luis en Cincinnati 6:40 p.m.

Los Ángeles (Dodgers) en Miami 6:40 p.m.

Chicago (Cachorros) en Toronto 7:07 p.m.

Boston en Minnesota 7:40 p.m.

Pittsburgh en Milwaukee 8:10 p.m.

Nueva York (Yanquis) en Los Ángeles (Angelinos) 9:38 p.m.

Filadelfia en Arizona 9:40 p.m.

San Diego en San Francisco 9:45 p.m.

