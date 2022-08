El secretario de la CAN afirma que el grupo representa el "fervor bolivariano"

Lima, 29 ago. El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Jorge Hernando Pedraza, aseguró este lunes en el consejo presidencial que el bloque representa "el fervor bolivariano" y que, tener a los cuatro jefes de Estados miembros reunidos en Lima, significa que esta se encuentra más "viva", "dinámica" y "eficiente".

"Ustedes representan ese fervor vivo bolivariano, ustedes, con su tarea, hacen posible esa unidad latinoamericana utilizando como vehículo idóneo la CAN", dijo Hernando dirigiéndose a los jefes de Estado de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia de quienes destacó "su compromiso permanente" con el organismo.

También, llamó a la tarea ineludible de fortalecer esta alianza latinoamericana con ayuda de otros países como Chile o Venezuela, que abandonaron el grupo en 1976 y 2006, respectivamente, y así que esta institución pueda tener "incidencia en el mundo".

Tras las palabras de los cuatro presidentes de los estados miembro, el secretario general hizo referencia a las buenas cifras de exportaciones y el aumento del PIB de los países Comunidad Andina en el último año, fruto de la integración subregional.

"Hoy tenemos una CAN más viva, más dinámica, más moderna y eficiente. Una CAN que cumple con su propósito con 900 decisiones distintas", dijo en referencia a medidas aprobadas sobre transición tecnológica o la agenda verde.

Destacó la presencia del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, puesto que esta cumbre del Consejo Presidencial de la CAN es su primer viaje al exterior desde que asumió la jefatura de Estado.

"De manera particular quiero celebrar que su primera visita de Estado fuera de Colombia haya sido a la CAN. Simboliza, no solamente que su presencia en el concierto latinoamericano se presagia con mucho liderazgo, sino, además de eso, el compromiso para que nosotros que somos el vehículo idóneo para integración latinoamericana reciba el impulso de parte suya", dijo Hernando.

Se dirigió a Castillo, quien asumió este lunes la Presidencia anual de la institución, y deseó trabajar con él de forma articulada e integrada en una política social y que acerque la CAN a las provincias de los países miembros.

Reconoció el "triunfo" de la labor cumplida por parte de Ecuador en su presidencia temporal de la CAN y felicitó a su presidente, Guillermo Lasso, por "su acción permanente y pragmatismo", que ha contribuido a mitigar los efectos de la pandemia.

También reconoció al mandatario de Bolivia, Luis Arce, por su iniciativa de "proponer al mundo la liberación de las patentes de las vacunas" y su deseo de tener una agenda social con un especial estímulo de las comunidades indígenas de la CAN.

Deseó que en esta nueva presidencia se sigan estrechando los lazos comerciales y de cooperación con la Unión Europea, gracias al diálogo impulsado por Ecuador este último año.

Hernando afirmó que "esta casa" (en referencia a la sede de la CAN) hoy se siente "feliz" y comprometida "para impulsar el sueño del libertador Bolívar".

Entre los retos pendientes de la Comunidad Andina dijo que se encontraban una licencia y placa de conducción única entre los países miembros, conseguir una jurisdicción ambiental andina e impulsar una política común de comercio justo para evitar el empobrecimiento de los andinos.

Concluyó afirmando que el objetivo final de la institución y que viene desarrollando desde hace cinco décadas es proveer beneficios y mejorar la calidad de vida a los 112 millones de ciudadanos andinos.