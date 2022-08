El Atlántico reportará su primer agosto sin huracanes en 25 años

(Bloomberg) -- La otrora cuna de huracanes del Atlántico no ha visto nacer una tormenta en todo el mes y, de mantenerse la calma, será el agosto más tranquilo en 25 años.

En los más de siete años que se tiene registro, la extensión del océano entre África y el mar Caribe solo ha tenido otro agosto sin tormentas, y eso fue en 1961, dijo Phil Klotzbach, autor principal del pronóstico de tormentas estacionales de la Universidad Estatal de Colorado. Agosto suele ser el comienzo de la fase más activa de la temporada de huracanes.

“Tenemos la oportunidad de pasar todo el mes sin una tormenta con nombre”, señaló Klotzbach.

En lo que va de la temporada, el Atlántico ha generado tres tormentas y la última, Colin, se formó a principios de julio. Desde entonces, la región ha tenido un par de sistemas que se arremolinaron al no alcanzar el umbral del estado de tormenta. El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. actualmente tiene en la mira cuatro parches de tormentas eléctricas y lluvia que podrían convertirse en la próxima tormenta de la temporada.

El sistema en el Atlántico central tiene la mejor oportunidad, con un 80% de probabilidad de convertirse en tormenta para el viernes.

Durante la primera parte de agosto, el aire seco socavó las posibles tormentas antes de que pudieran comenzar a intensificarse. También hubo algo de cizalladura del viento en la cuenca que desgarra la estructura de las tormentas en ciernes.

Por lo general, el Atlántico es más bullicioso entre el 20 de agosto y el 1 de octubre, en tanto que el pico estadístico llega el 10 de septiembre. La mayoría de los pronósticos de pretemporada indicaban un año activo con más del promedio de 14 tormentas.

Un agosto tranquilo no ofrece una señal clara de lo que traerá el resto del año. En 1997, el fenómeno meteorológico El Niño en el Pacífico, aumentó la cizalladura del viento en el Atlántico, mientras que solo se nombraron siete tormentas.

En 1961, el Pacífico estaba más fresco, como lo está ahora, y se formaron 12 tormentas, cifra que en ese momento estaba por encima del promedio. Las aguas más frías del Pacífico significan menos cizalladura del viento en el Atlántico, lo que abre la puerta al desarrollo de tormentas. La cizalladura es cuando el viento sopla en diferentes direcciones o velocidades a diferentes altitudes y esto puede derribar la parte superior de los huracanes en ciernes.

Klotzbach dijo que los modelos por computadora descartaron un septiembre activo, pero también señaló que hay muchas tormentas eléctricas vigorosas, que son componentes básicos de las tormentas, alejándose de África, lo que podría significar que las tormentas son inminentes.

“Pero ciertamente no estoy garantizando nada en este momento”, dijo.

Nota Original:

Hurricane Alley Hasn’t Been This Quiet in a Quarter Century

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.