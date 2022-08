Costa Rica aspira a más tras organizar por segunda vez un Mundial de la FIFA

Douglas Marín

San José, 29 ago. Tras organizar el Mundial Sub'20 femenino, que concluyó el domingo con el título en manos de España, Costa Rica aspira a seguir siendo tomado en cuenta por la FIFA para futuras competiciones, incluso de mayor complejidad.

El Estadio Nacional, el más grande del país, con capacidad para 35.000 aficionados e inaugurado en 2011, sumado al desarrollo del complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol y a la capacidad hotelera de un país que depende en buena parte del turismo, han colocado Costa Rica en el radar de la FIFA como sede de grandes eventos.

El Mundial Sub'17 femenino de 2014 fue la primera prueba para Costa Rica y este 2022 fue el turno para el Mundial Sub'20 femenino.

Curiosamente ambas finales fueron disputadas por España y Japón, la primera con triunfo para las asiáticas y la segunda para las europeas, y los dos partidos con el Estadio Nacional prácticamente lleno, todo un logro para un país en el que el fútbol femenino está despegando.

"Yo sabía que iba a ser un éxito y después de haber visto este espectáculo estamos muy felices y contentos y queríamos celebrar la vuelta del fútbol juvenil en un país tan maravilloso", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una conferencia de prensa el domingo en Costa Rica.

Calificó con un "10 de 10" la organización del "fantástico" Mundial de Costa Rica 2022, y dejó abierta la puerta para que el país siga albergando eventos de este tipo.

"Organizar más eventos femeninos o masculinos tiene que ser la ambición de un país como Costa Rica" dijo Infantino quien agregó que el país centroamericano "no está muy lejos de organizar un Mundial más grande o coorganizar una Copa del Mundo con otros países del área".

Uno de los pilares para el desarrollo del fútbol en Costa Rica es el complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol que cuenta con canchas de entrenamiento, oficinas, gimnasio y un pequeño hotel para hospedar a jugadores y cuerpos técnicos.

Durante su visita a Costa Rica, Infantino inauguró en ese complejo deportivo una cancha de entrenamiento financiada por el programa Forward de la FIFA y además se reunió con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos.

“Gianni, no solo te felicito por este Mundial, sino porque he notado, como observador distante de las tendencias del mundo, que están trabajando en un fútbol más inclusivo de la juventud, de las mujeres y de las variantes del fútbol, como el fútbol playa. Además, le han reintegrado la legitimidad y el valor de la marca de honestidad de la FIFA. Eso no es como jugar fútbol, es un desafío enorme, y los felicito”, dijo Chaves.

En este país de 5 millones de habitantes el fútbol es el deporte más popular y en los últimos años se ha venido desarrollando más la liga de fútbol femenino, que ahora cuenta con más apoyo de patrocinadores y de los clubes poderosos del país.

Los dos mundiales que ha albergado Costa Rica, más las recientes participaciones de la selección absoluta femenina en Copas del Mundo, dan al fútbol femenino costarricense un impulso importante.

El Mundial de Costa Rica 2022 fue el primero femenino que realiza la FIFA después de la pandemia de la covid-19 y significó un gran reto para este país, pues en un principio iba a ser organizado en conjunto con Panamá, que finalmente desistió de participar.

Según los datos de la FIFA, cerca de 200.000 personas asistieron a los 32 partidos del Mundial y el evento estuvo disponible para 120.000 millones de personas alrededor del mundo, un éxito que podría repetirse pronto.

"Lo hemos conversado y la posibilidad está abierta", dijo el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, acerca de albergar otro mundial. EFE

dmm/hbr