Las 5 claves de la jornada 3

Madrid, 28 ago. Las cinco claves de la tercera jornada de LaLiga Santander fueron:

1 - Ancelotti iguala su mejor inicio

El Real Madrid superó con pleno de triunfos el inicio liguero con tres salidas consecutivas. Las obras del Santiago Bernabéu lo provocan y el sufrimiento de Almería se repitió en el RCDE Stadium. Cuando mejor estaba el Espanyol tras lograr igualar el encuentro, salió al rescate el brasileño Rodrygo y la pegada representada en Karim Benzema. Capaz de transformar una mala noche en un doblete en dos acciones.

El trabajado triunfo de un Real Madrid fiel a sus valores, que creyó hasta el final, le dio el liderato de LaLiga y permite a Carlo Ancelotti igualar su mejor inicio de temporada. En su primer año fue el único que venció las tres primeras jornadas ligueras. Los nueve goles en tres partidos son un paso al frente del vigente campeón que no consigue sellar su portería y encajó por tercer encuentro consecutivo.

2 - El Barça vuela

Con el liderazgo natural de Robert Lewandowski, dos balas en los extremos como Ousmane Dembélé y Raphinha, Pedri incansable en la generación de fútbol y el aumento de seguridad defensiva con el estreno de Koundé, el Barcelona de Xavi Hernández adquiere velocidad de crucero e invita a soñar al Camp Nou.

Goleó al Real Valladolid 4-0, sin encontrar rival, gustándose con su fútbol, generando mucho y creciendo como equipo a cada jornada que pasa. En el palco estaba uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, Ronaldo Nazario. Ante sus ojos dejó una exhibición en el remate Lewandowski. Un factor diferencial que devuelve de golpe al Barcelona al lugar que históricamente le pertenece para luchar por el título con firmes argumentos.

3 - La primera crisis es sevillista

La dinámica negativa con la que terminó el pasado curso se ha extendido en un inicio repleto de desacierto del Sevilla. El peor en sus 41 últimos años, con un punto de los nuevo disputados, sin encontrar el premio merecido cuando domina y siendo vulnerable cuando permite crecer al rival en cada cita.

"Hemos tenido mandíbula de cristal", explicó Julen Lopetegui tras escuchar a aficionados del Sevilla pedir su dimisión en Almería, después de ser remontados, descosiéndose por el centro de la defensa donde se quedó sin Diego Carlos y Joules Koundé en verano y aún no cuenta con sustitutos de garantía. Osasuna y dos recién ascendidos han sacado a relucir las carencias de un equipo obligado a reaccionar, que en breve sumará el desgaste de una Liga de Campeones comprimida.

4 - La risa va por barrios: el Betis colíder

En continuo crecimiento desde la llegada de Manuel Pellegrini a su banquillo, el Real Betis no solo divierte con su planteamiento futbolístico, también gana. Por las calles de Sevilla correrán las bromas de una rivalidad eterna. Ocho puntos de ventaja en tres jornadas permiten presumir a los béticos ante sus vecinos.

Lejos de verse afectado por las restricciones económicas y los controles financieros que le impidieron inscribir aún a jugadores, la plantilla del betis muestra solidaridad en el esfuerzo, una mejoría defensiva respecto al pasado curso (solo un gol encajado en tres jornadas), y finura ofensiva con Borja Iglesias asumiendo galones. Cortó el buen inicio de Osasuna y extendió el suyo con pleno de triunfos.

5 - El insaciable Aspas

Si Iago Aspas no está entre los elegidos por Luis Enrique Martínez para el Mundial 2022, no será por rendimiento deportivo. No juega con España desde junio de 2019, con Robert Moreno en el banquillo. Con Luis Enrique hay que retroceder aún más, a noviembre de 2018. Apuesta por otro perfil de delanteros y el problema, es que mientras Borja Iglesias o Iago Aspas ponen el acento nacional a los goles de LaLiga, algunos que eran fijos tienen pocos minutos y ha mermado su protagonismo.

Mientras, Aspas firmó su tercera jornada consecutiva marcando, superando registros propios que hasta la fecha no había conseguido en un arranque de temporada de tanta inspiración. Con un nuevo socio como Carles Pérez con el que comienza a entenderse de maravilla. Lo demostraron en Montilivi para tumbar al Girona. Diagonal, pase al desmarque del goleador y zurdazo cruzado de un futbolista que a sus 35 años sigue desequilibrando. EFE

rmm/sab