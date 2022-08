Herrera: "Ojalá sea el inicio de una segunda etapa tan buena como la primera"

Bilbao, 28 ago. Ander Herrera se presentó este domingo en San Mamés con el deseo de que este acto, con el que se confirma su regreso al club en el que ya estuvo entre 2011 y 2014, "ojalá sea el inicio de una segunda etapa tan buena como la primera".

"Tengo unas ganas locas de empezar, lo he imaginado un montón de veces estas semanas. Tengo ganas de empezar una segunda época aquí, con un Lezama impresionante, San Mamés terminado y la grada que ruge como ruge ahora", dijo un Herrera también deseoso de compartir de nuevo entrenamientos con "algunos futbolistas con los que estuve", como Iker Muniain, Oscar de Marcos o Mikel Balenziaga.

Aunque el jugador cedido por el PSG también se acuerda de otros compañeros como "Gurpe(gui), Iraola, Gorka (Iraizoz) o Aduriz", a quienes ve como "ejemplo" de lo que tiene que ser un jugador del Athletic y de lo que él debe hacer ahora como jugador "veterano y con experiencia" a sus 33 años de edad.

Herrera aseguró que le "sorprendió" la situación por la que pasó en las últimas semana en el PSG sin contar para el entrenador, después de haber vivido "dos años y medios exitosos" en el club parisino hasta que "en enero" un "problema en los ojos" le impidió seguir jugando. "Hasta enero probablemente estaba viviendo la mejor temporada de mi carrera", aseguró.

"Me sorprendió. Creo que las cosas se pueden tratar de otra manera. Pero los clubes están por encima de las personas y tengo al PSG como un club elegante, que me ha tratado bien durante estos años. No guardo rencor a nadie y, además, si no se hubiesen dado así las cosas no hubiese estado ahora en el Athletic", se congratuló.

En ese sentido, confesó que el proceso de su fichaje por el Athletic, cedido esta temporada pero con la idea de que se amplíe a "dos años", ha sido "un poquito más largo de lo esperado". "Por momentos ha sido desesperante por la espera", dijo de unas conversaciones que se iniciaron "hace tres semanas o un mes" y durante las que habló con su nuevo técnico, Ernesto Valverde.

"Con Ernesto hablé hace unas dos semanas. Ambos mostramos las ganas de volver a trabajar juntos, pero no entramos en temas deportivos", explicó sobre un tramo de unas negociaciones durante las cuales temió que no llegasen a cristalizarse.

"Habéis demostrado como club lo que es el Athletic y yo os lo agradezco", le dijo Herrera al presidente, Jon Uriarte, que le acompañó en la rueda de prensa y al que le mostró sintonía en el objetivo europeo que tanto Uriarte como Valverde y el capitán, Muniain, explicitaron públicamente.

"Comparto los objetivos de Ernesto, Iker y el presi, aunque soy más cortoplacista, me centro más ganar el partido siguiente. Pero me gusta la exigencia y me gustan los retos. Por cómo está creciendo el club, Europa nos llama a todos muchos", resumió sus intenciones, aportando "la misma ilusión, el mismo amor por el juego y la profesión, que es la mejor profesión que existe".

En cuanto a la posición en el campo en la que pueda jugar, dijo que siempre antepone las necesidades del club a las personales, por lo que no le va a pedir a Valverde ninguna en concreto.

"Nunca en mi carrera le he pedido a ningún entrenador una posición en el campo. He jugado en muchas posiciones y estoy abierto a todo. Lo que quiero es poner mis cualidades al servicio del equipo", dijo, dispuesto incluso a jugar en puestos en los que no lo ha hecho nunca.

También adelantó que se ve para jugar ya. "El otro día mandé a Josean Lekue (Jefe de los servicios médicos del club) los datos de mis entrenamientos para que vea que me he entrenado a tope porque mi idea era llegar preparado para jugar", desveló.

Herrera desveló que en su día Rafa Alkorta, siendo director deportivo del Athletic, habló con su entorno para un posible regreso, pero que ya se "había comprometido con el PSG", y que está vez, aunque ha "tenido otras opciones", ha puesto en valor lo que es el club vasco.

"Desde que me fui del Athletic sé lo especial que es este club. Este club te marca. Te vas del Athletic pero el Athletic no se va de ti. Y digo eso sin ser 'athleticzale' de cuna. Es una suerte estar aquí y una segunda etapa aquí es fantástica", resumió Herrera sus sentimientos. EFE

