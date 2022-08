Gattuso: "Me gustaría ser el Simeone del Valencia pero es muy difícil"

Valencia, 28 ago. El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga ante el Atlético de Madrid en Mestalla que le gustaría ser "el Simeone del Valencia", pero admitió que es muy difícil ya que explicó que el técnico del Atlético de Madrid es el principal artífice del positivo cambio en el club madrileño en la última década.

"El trabajo del 'Cholo' ha cambiado totalmente el club, cuando llegó al Atlético era un club con dificultades pero él lo cambió todo y tiene un gran mérito, lo ha convertido en uno de los mejores del clubes del mundo. Para nosotros es un ejemplo y me gustaría que podamos llegar a hacer lo mismo que Simeone", admitió.

"Me gustaría ser el Simeone del Valencia pero es muy difícil, hay que ganar mucho, trabajar mucho, aunque eso no me da miedo porque me gusta trabajar aquí y me siento en mi casa, para mí esto es muy importante.Tengo un carácter que si no estoy bien no puedo trabajar bien", señaló.

Sobre el partido del lunes en Mestalla indicó que "lo hemos preparado bien, no podemos jugar con el Atlético pensando solo en que no marquen. Será un partido difícil, contra un equipo con una mentalidad increíble como su entrenador. Tenemos que jugar sin miedo, con coraje, con nuestra afición que va a apretar mucho. Los jugadores saben que son muchos años sin ganar al Atlético".

El técnico avanzó que el lateral Jesús Vázquez "ha tenido pequeña lesión y pienso que mañana no llega al partido" y del central Gabriel Paulista "tiene la molestias de la semana del partido del Girona y mañana decidimos si juega o no".

Sobre los recién llegados, Andre Almeida y Cenk Ozkacar, apuntó que "han entrenado con nosotros dos días, si tenemos la necesidad durante el partido pueden entrar". EFE

sm/jad