Pedro López espera una final "fantástica" ante Japón y niega que sea revancha

San José, 27 ago. El seleccionador de la sub'20 femenina de España, Pedro López, dijo este sábado que espera una final "fantástica" del Mundial de Costa Rica 2022 el domingo contra Japón, y negó que en su equipo exista sentimiento de revancha tras perder el título ante las niponas en la edición anterior de 2018.

"El partido de mañana va a ser fantástico porque los dos que han clasificado son los que han hecho el fútbol más atractivo y que han propuesto. Esperamos un gran espectáculo y un estadio lleno que vamos a disfrutar, que las chicas guarden este recuerdo para toda su vida y que todos aplaudamos al ganador", declaró López en conferencia de prensa.

España perdió ante Japón la final de la categoría del Mundial anterior en Francia 2018, sin embargo, no existe un sentimiento de revancha en el equipo.

"No me gusta el término de revancha porque pareciera que hay un dolor y es todo lo contrario. Jugar contra Japón es un reto y un placer. Si quiero ser el mejor hay que ganar estos partidos, no hay una revancha, es ilusionante", manifestó López.

Sobre el rival, el entrenador lo calificó como "un equipo fantástico" y agregó que Japón "generación tras generación muestra al mundo un gran trabajo".

"Todas son rápidas, con calidad exquisita, muy coordinadas y se adaptan a cualquier ocasión. Aunque sean nuestras rivales disfrutamos viendo a Japón", dijo López.

Por su parte, el seleccionador japonés, Futoshi Ikeda, dijo que estar en la final es un privilegio y que su equipo ha podido "disfrutar de todos los partidos".

"Estamos muy felices de jugar contar España porque tiene una cultura de fútbol muy rica y todas sus jugadoras son muy capaces, con muy buenas habilidades, con su inteligencia futbolística y su identidad", declaró el seleccionador asiático.

Ambos entrenadores agradecieron a Costa Rica por la hospitalidad y la organización del torneo y afirmaron que sus jugadoras se han sentido como en casa y apoyadas de principio a fin por el público local.

"Solo podemos estar agradecidos. Han organizado la mejor copa del mundo de la categoría en la historia, por las instalaciones y el trato personal. Hacer sentir a todos los países de distintos continentes como en casa es el mayor fuerte de los ticos", manifestó López.

La final del Mundial de Costa Rica 2022 se jugará el domingo a las 20.00 hora local (02.00 GMT del lunes) en el Estadio Nacional de San José, con capacidad para 35.000 aficionados.

España está en la búsqueda de su primer título de la categoría, mientras que Japón quiere convertirse en la primera en la historia en coronarse dos veces consecutivas.

Antes de la final jugarán por el tercer lugar Brasil y Países Bajos. EFE

dmm/car