Los "hibakusha", decepcionados por fracaso de conferencia de no proliferación

Tokio, 27 ago. Los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los llamados "hibakusha", se mostraron hoy decepcionados por la incapacidad de la comunidad internacional de alcanzar un acuerdo en la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación (TNP) nuclear.

El encuentro, que desde el 1 de agosto mantenía debatiendo en la sede de Naciones Unidas a delegaciones de los 191 países firmantes, concluyó en la víspera sin una declaración conjunta, un fracaso que sugiere que "el desarme se ha estancado", según el jefe de la confederación de víctimas de Hiroshima, Toshiyuki Mimaki.

"Esta situación, si no se modifica, traerá tristeza a los humanos y al mundo", dijo este sábado Mimaki, de 80 años, que considera que "cada país es consciente del daño de las bombas atómicas y los test nucleares", y no entiende "por qué no pueden llegar a un acuerdo", cuando "el TPN tiene como objetivo lograr el desarme", según declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Kyodo.

La décima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear concluyó sin acuerdo después de que Rusia vetase la declaración conjunta por las críticas a su toma de la central atómica ucraniana de Zaporiyia en el marco de su invasión al país.

La reunión previa de 2015 también terminó sin consenso.

Mimaki, que viajó a Nueva York en 2010 y 2015 para asistir a las conferencias de revisión, siguió este año su evolución desde Japón y lamentó que las potencias nucleares estén "haciendo lo que quieren" sin "aplicarse frenos" para contribuir a la no proliferación.

El presidente de la Confederación de organizaciones de víctimas de bombas atómicas y de hidrógeno de Japón, Terumi Tanaka, de 90 años, tildó de "extremadamente lamentable" este desenlace.

Tanaka, que sobrevivió al bombardeo atómico estadounidense de la ciudad de Nagasaki cuando tenía 13 años, criticó a Japón por su inacción y acusó al Gobierno de "no tener una visión proactiva" para servir de puente entre las potencias nucleares y las no nucleares, una postura que las autoridades promocionan desde hace tiempo.

El representante de una de las principales asociaciones de "hibakusha" de Nagasaki, Koichi Kawano, de 82 años, opina que Japón debería abandonar el paraguas nuclear de Estados Unidos y encontrar la manera de persuadir a otros países para que hagan lo mismo.

El estudiante universitario Yuta Takahashi, de 21 años, que se dirigió a los participantes de la conferencia a principios de este mes, dijo que la declaración fue "diluida" tras varias revisiones y señaló que "es evidente que las potencias nucleares y los aliados (de EE.UU.) como Japón subestiman el valor del desarme". EFE

mra/ah