Jay Vine, de ciclista virtual a rey de las cumbres en la Vuelta

Carlos de Torres

Colláu Fancuaya (Asturias, España), 27 ago. El ciclismo virtual y el rodillo que marcaron el deporte del pedal durante la pandemia sirvieron para el descubrimiento de un ciclista real, convertido en rey de la montaña de la Vuelta tras sus triunfos en las cimas inéditas de Pico Jano y La Fancuaya. Se trata del australiano Jay Vine (Alpecin Deceuninck), un escalador que ha sorprendido en la ronda española.

Jay Vine (Townsville, 26 años) se presentó en Utrecht para participar por segunda vez en la Vuelta, con el palmarés a cero y procedente de un tipo de ciclismo que no tiene nada que ver con el de cualquier profesional del pelotón.

El ganador en Pico Jano y La Fancuaya se inició con la bicicleta de montaña, que utilizaba para ir a la escuela. No debutó como ciclista de carretera hasta 2018, cuando fichó por el equipo australiano Nero. En principio no destacó especialmente y no vio claro el futuro en el profesionalismo.

Cuando tenia 23 años, la llegada de la pandemia del coronavirus, año 2020, le supuso un parón en su evolución después de un meritorio quinto puesto en el Herald Sun Tour.

En los meses del confinamiento, del encierro total, empezó a emerger el ciclismo virtual, sobre todo a través de la plataforma Zwift. A esas competiciones se alistó Jay Vine.

El ciclista "aussie" ganó la prueba del Zwift Cycling Academy organizada en colaboración con el Alpecin-Deceuninck, en la que participaron 132.000 ciclistas, lo que le sirvió para firmar un contrato por una temporada con el equipo de cara al año 2021.

En abril de aquel año corrió el Tour de Turquía, donde entró segundo en la etapa reina, puesto que repitió en la general. El resultado fue un aviso, pero se consagró siendo quinto en la etapa de la Vuelta a Burgos que finalizó en las Lagunas de Neila, donde se ganó el billete para debutar con Alpecin-Fenix en La Vuelta a España.

En aquella Vuelta se dejó ver en algunas etapas rodando en cabeza con los mejores. En la jornada del Pico Villuercas fue tercero. Un descubrimiento confirmado.

Ya en 2022, y en el ciclismo virtual, Jay Vine venció en el II Campeonato del Mundo de eSports que contaba con la oficialidad del reconocimiento por parte de la UCI, fue rey de la montaña en la prueba en ruta de la Estrella de Besseges y segundo en la general de la Vuelta a Turquía y Vuelta a Noruega.

Ahora en la Vuelta estrenó bajo la lluvia y en duras condiciones la cima del Pico Jano, en Cantabria, y dos días después repitió hazaña en la inédita Fancuaya. Una evolución digna de tener en cuenta. Ya no es un ciclista virtual, es un corredor real, de futuro incalculable. EFE

soc/ism