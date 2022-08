Brady y Buccaneers, motivados por 'tareas pendientes'

TAMPA, Florida EEUU (AP) — Cuando Tom Brady anunció que le ponía fin a su breve retiro y regresó para su 23ra temporada, Leonard Fournette no se mostró sorprendido.

El corredor de Tampa Bay recuerda haber tenido una conversación con el siete veces campeón del Super Bowl días después de la derrota en los playoffs de la ronda divisional de la Conferencia Nacional frente a los Rams de Los Ángeles, un revés que le puso fin a la búsqueda de revalidar el cetro.

“Le dije ‘TB, no nos podemos ir así’. Y él estuvo de acuerdo conmigo”, dijo Fournette.

“Como un campeón, sabía que no quería irse de esa manera, por su legado”, añadió el veterano de seis temporadas, quien fue recontratado por los Bucs poco después de que Brady salió del retiro.

Brady, quien cumplió 45 años una semana después de arrancado el campamento de prácticas, citó “tareas pendientes” como una de las razones por las que cambió de parecer.

Antes de tomar 11 días de descanso del equipo durante la pretemporada por motivos personales, Brady se encogió de hombros ante las preguntas sobre su capacidad para desafiar las probabilidades y continuar sobresaliendo a su avanzada edad.

“No creo que puedas hacer nada sin un apoyo increíble. Esto no es sobre mí, es sobre toda la gente que me ha apoyado para llegar a este punto y estoy muy agradecido”, dijo Brady. “Simplemente estoy muy agradecido con todos los que han desempeñado un papel importante y no puedes dar nada por sentado”.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

El retiro y arrepentimiento posterior de Brady no fue la única situación en desarrollo durante un ocupado receso entre campañas para los Bucs. Todd Bowles inicia su segunda oportunidad como entrenador en jefe después de ser ascendido de coordinador defensivo para reemplazar a Bruce Arians, quien se retiró y se convirtió en consultor del gerente general Jason Licht. Bowles entrenó a los Jets de Nueva York entre 2015 y 2018.

PROBLEMAS EN LA LÍNEA OFENSIVA

Licht hizo un cambio por el guardia Shaq Mason, quien jugó en Nueva Inglaterra, para llenar el hueco creado después de perder a Alex Cappa en la agencia libre. Es probable que tengan al menos otros dos titulares distintos frente a Brady después de que el centro Ryan Jensen sufrió una lesión en la rodilla en el segundo día del campo de entrenamiento y el guardia izquierdo Aaron Stinnie se lastimó una rodilla que puso fin a su temporada en el segundo encuentro de pretemporada.

Jugadores jóvenes serán considerados para asumir un rol protagónico. Robert Hainsey tomará la titularidad como centro, mientras que el novato Luke Goedeke y el jugador de segundo año Nick Leverett pelean el puesto de guardia izquierdo.

“No se trata de experiencia, es sobre experiencia jugando. Luke y Nick están haciendo un gran trabajo ahora. Están recibiendo muchas repeticiones, así que se han ganado su derecho de competir por un lugar”, dijo Bowles. “No nos molesta poner a jugar a novatos... Se trata de que tengan experiencia de tiempo de juego”.