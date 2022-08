TotalEnergies aporta pruebas de que su filial rusa no suministra al Ejército

París, 26 ago. TotalEnergies aporta este viernes pruebas de que una de sus filiales en Rusia que explota un yacimiento de hidrocarburos en Siberia no suministra queroseno al Ejército de ese país, para negar así que ese combustible puede haber sido utilizado por cazas que han bombardeado Ucrania.

En un comunicado, el grupo francés presenta una declaración de la compañía Novatek, en la que es accionista minoritario, que asegura que todo el queroseno producido por la filial común Terneftegas se exporta fuera de Rusia.

TotalEnergies reproduce la respuesta que ha obtenido de Novatek a una demanda de información que le hizo este jueves después de verse envuelto en una polémica sobre el queroseno que produce Terneftegas, a partir de los hidrocarburos del yacimiento de Termokarstovoïe, en Siberia.

Novatek, que es el operador de Tenerftgaz con un 51 % (TotalEnergies tiene el 49 % restante), afirma que trata todos sus condensados de hidrocarburos, incluidos los de Terneftegas y los de otros productores rusos, en su planta de Purovsky.

De ahí pasan al complejo industrial de Ust-Luga, en la región de San Petersburgo, donde se fabrican diferentes productos, entre ellos queroseno que -subraya la compañía rusa- "se exporta exclusivamente fuera de Rusia".

Es más, hace notar que "ese combustible de aviones no tiene los certificados necesarios para venderse en el mercado ruso".

"Está claro -añade- que las alegaciones de algunos medios y los llamamientos para investigar sobre las actividades de TotalEnergies en nuestras filiales conjuntas no tienen absolutamente ninguna base".

TotalEnergies (propietaria del 19 % de Novatek) apostilla, por su parte, que eso confirma lo que había afirmado desde el miércoles en el sentido de que "no produce queroseno para el Ejército ruso".

El grupo francés quiere que estos elementos de prueba "pongan fin a esta polémica sin fundamento que ha afectado a la reputación de la empresa" y avisa de que emprenderá cualquier acción jurídica "si eso fuera todavía necesario".

La polémica a la que se refiere la lanzó el miércoles el diario Le Monde, que sobre la base de informaciones de las ONG Global Witness, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, afirmó que dos bases aéreas rusas con cazas que han bombardeado Ucrania (Morozovskaïa y Malchevo) recibían queroseno obtenido de la explotación del yacimiento de Terneftegas en Siberia.

El ministro francés de Transportes, Clément Beaune, que reconoció este jueves no disponer de informaciones precisas, consideró que había que "aclarar las cosas" porque es "un asunto extremadamente serio".

Desde el comienzo de la guerra, TotalEnergies ha condenado "la agresión militar de Rusia contra Ucrania, que tiene consecuencias trágicas para la población ucraniana y amenaza la paz en Europa".

Pero a diferencia de muchas otras multinacionales occidentales, y en particular en el sector de hidrocarburos, ha optado por no ceder sus participaciones en las filiales en Rusia -las sanciones no le obligan a hacerlo- entre otros con el argumento de que puesto que es imposible venderlas a compradores que no sean rusos, eso en definitiva supondría transferir "valor a intereses rusos". EFE

ac/ah