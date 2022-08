Orozco-Estrada dirige las cinco sinfonías de Mendelssohn en Bogotá

Bogotá, 26 ago. Las cinco sinfonías que el compositor alemán Felix Mendelssohn escribió para orquesta completa serán interpretadas por primera vez en Colombia en el Mendelssohn Fest, que comienza este viernes en Bogotá a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por el maestro Andrés Orozco-Estrada.

El ciclo de tres conciertos se llevará a cabo en el tradicional Teatro Colón el 26 y 27 de agosto, y el 2 de septiembre, y antes de cada presentación, Orozco-Estrada, el colombiano que más brilla en el mundo de la música sinfónica, explicará al público el contexto en el que se compuso cada obra.

"Creo que de esta forma nunca se había hecho aquí el ciclo, es decir, vamos a estar tocando las cinco sinfonías en tres conciertos, cuatro de ellas en un fin de semana", dijo el director a Efe.

Orozco-Estrada, nacido en Medellín en 1977, ha sido director titular de la Sinfónica de Houston y de la Sinfónica de Viena, donde reside; de la Sinfónica de la Radio de Fráncfort, y también ha dirigido otras grandes orquestas como la Filarmónica de Berlín, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de Viena, la Nacional de Francia y la Sinfónica de Chicago, entre muchas otras.

"Mi ilusión, mi expectativa es que mucha gente venga a disfrutar de la maravillosa Orquesta Sinfónica Nacional y, sobre todo, poder hacer ese recorrido, ese viaje por las obras de un compositor y juntos ir descubriendo y recorriendo ese proceso creativo de un gran maestro", añadió.

Mendelssohn (1809-1847) tenía solo 15 años cuando escribió la "Sinfonía No. 1 en do menor", a la cual le siguieron la Quinta, conocida como la "Reforma"; la Tercera ("Escocesa"); la Cuarta ("Italiana") y finalmente la Sinfonía No. 2 ("Lobgesang"), a los 33 años de edad.

Para Orozco-Estrada, dirigir las cinco sinfonías de Mendelssohn es algo que le "llega al alma" por tratarse de "un genio (...) un virtuoso del piano, un virtuoso del órgano (que) como director dirigía ya de frente la orquesta" y fue "uno de los primeros que utilizó la batuta como director".

"El que haya sido considerado de alguna manera conservador era un poco en el contexto histórico. Mendelssohn hizo cosas muy importantes y no solo desde el punto de vista de sus composiciones, sino más allá. Quienes conocemos un poquito la historia de Mendelssohn sabemos que fue fundamental, por ejemplo, en redescubrir, llamémoslo así, la obra de Bach, y eso ya es muy revolucionario", agregó Orozco-Estrada.

Para el festival, la Sinfónica Nacional invitó al Coro de Cámara Javeriano y al Coroncoro Ensamble Vocal, ambos dirigidos por la maestra Ana Paulina Álvarez, en la interpretación de la Sinfonía No. 2. EFE

