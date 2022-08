Mexicana Danna Paola lanza videoclip de "XT4S1S", un "parteguas" en su música

Ciudad de México, 25 ago. La cantante mexicana Danna Paola lanzó este jueves el videoclip de su sencillo "XT4S1S" (éxtasis), al que considera un "parteaguas" en su carrera porque lo produjo y compuso, además de alejarla del género urbano para experimentar con electropop.

“Por primera vez dentro de mi carrera esta canción representa todo lo que soy y por qué amo la música. A mí me gusta contar historias y a mí me gusta escuchar una canción de principio a fin que me genere algo”, respondió Danna a pregunta de Efe en una rueda de prensa en Ciudad de México.

La canción, que la artista compuso junto a su novio, el cantante y productor Alex Hoyer, es "un viaje auditivo, que tiene 117 canales de producción y tiene muchos sonidos", de acuerdo con la joven de 27 años.

El video se inicia con la protagonista y sus amigos mientras se arreglan para vivir una "noche loca", como expresa la letra, en Ciudad de México, con música y luces.

Danna escribió la canción tras pasar por "un momento bien difícil" en su vida en el que ya "no tenía ganas de hacer música".

También representa un cambio frente a su disco "K.O." con el que estuvo nominada a Latin Grammy en 2021 con éxitos urbanos como "Friend de semana" y "No bailes sola", que interpretó junto a Sebastián Yatra.

“Dije: quiero cambiar mi sonido, ya no quiero hacer urbano, ya no quiero hacer dembow porque no me define como artista. Estoy encontrando mi sonido y fue algo que tardó mucho”, expuso.

Dentro de los estilos que la han inspirado, citó el funk, el R&B, el rap y el pop icónico como el de Britney Spears y Christina Aguilera.

“Estoy empezando a abrir un poquito más mi repertorio en mi mente, dejé de escuchar reguetón un rato y me empecé a empapar de otro tipo de cosas y de otro tipo de música, me encanta el house, me encanta el tecno, el electropop, por supuesto, que es un poco más lo que estoy experimentado ahorita", contó.

La cantante emprenderá a partir de octubre el tour “XT4S1S”, con el que recorrerá urbes mexicanas como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz, San Luis Potosí y Mérida, además de Estados Unidos y Latinoamérica, donde las fechas aún están por definirse.

La artista, que comenzó su carrera a los 5 años en telenovelas infantiles y ganó fama internacional en la serie española "Élite" de Netflix, sorprendió al agotar en minutos las entradas para el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

“Es muy loco cuando todo lo pones en números. Yo siento mucho orgullo porque no ha sido fácil, porque sigo creyendo en mí, porque altas, bajas y momentos me han acompañado en toda mi carrera", relató.

Cuestionada sobre si la fama que ha alcanzado la hace una "princesa del pop" en México y Latinoamérica, la también actriz indicó que es un título que comparte con muchas compañeras.

“Todas dentro de la industria somos princesas del pop, y que no sea una competencia, sino una unión, y hoy me encanta estar dentro de las grandes con esas cifras, con la calidad de música que estoy haciendo”, aseveró.