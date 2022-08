Listado de las previsiones infográficas del viernes 26 de agosto de 2022

MODERNA Y SU DENUNCIA POR LA PATENTE ARNM.- La farmacéutica Moderna denunció a las compañías Pfizer y BioNtech por infringir la patente sobre la tecnología ARNm, que la compañía presentó entre 2010 y 2016 y que fue empleada en la reciente vacuna contra la covid-19. Contiene información sobre la tecnología ARN Mensajero y otros detalles.

DÍA DENGUE: VACUNAR A LOS MOSQUITOS PARA ATACAR LA ENFERMEDAD.- Un innovador experimento para contrarrestar el avance del dengue en las Américas se lleva a cabo en Cali, Colombia, donde comunidades de mosquitos aedes aegypti ‘vacunados’ con una bacteria fueron liberados en zonas con alta incidencia de la enfermedad. Contiene información y estadísticas a propósito de la conmemoración este 26 de agosto del Día Internacional contra el Dengue.

NETFLIX 25 AÑOS – LAS GRANDES PRODUCCIONES DE LAS PLATAFORMA REINA DEL ‘STREAMING’.- House of Cards, Orange is the New Black, The Queen's Gambit, Dark, Stranger Things, La Casa de Papel, Squid Game… Son solo algunos pocos títulos entre las muchas series de la plataforma de ‘streaming’ Netflix, que cumple 25 años desde su fundación. Contiene relación y detalles de las producciones más exitosas de Netflix.

NETFLIX 25 AÑOS – LA PLATAFORMA EN CIFRAS- La plataforma digital Netflix cumple un cuarto de siglo desde su fundación, en un contexto en el que ya el ‘streaming’ ha superado las visualizaciones de la televisión tradicional y por cable en Estados Unidos, y tras el impulso al mercado que produjo la pandemia de la covid-19 al mantener a la mayoría de la población en casa. Contiene estadísticas, cifras e hitos de la plataforma en estos 25 años.

ABIERTO DE TENIS DE EE.UU. 2022 – LA PREVIA DEL ÚLTIMO GRAND SLAM DEL AÑO.- Contiene previa general de la edición número 142 del US Open, el último Grand Slam de tenis del año que tiene lugar entre los próximos 29 de agosto y 11 de septiembre en Nueva York.

CORONAVIRUS PANDEMIA.- Evolución de la vacunación en el mundo.

CORONAVIRUS PANDEMIA.- Situación de la pandemia en América Latina.

UN DÍA COMO HOY.- Contiene tres acontecimientos que ocurrieron un 28 de agosto.

