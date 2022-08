Embotelladora de Coca-Cola comienza a fabricar "Dobry Cola" en Rusia

Por Jessica DiNapoli y Alexander Marrow

NUEVA YORK, 26 ago (Reuters) - Coca-Cola HBC AG ha empezado a fabricar una bebida local en Rusia, la "Dobry Cola", tras detener la producción y venta de productos de Coca-Cola Co tras la salida en masa de las empresas occidentales del país a principios de este año.

Dobry ha sido una marca de jugos en Rusia, pero Coca-Cola HBC, que es independiente de Coca-Cola Co, dijo a principios de este mes que estaba explorando la ampliación de las marcas locales existentes.

"Dobry Cola" no tiene ninguna relación con Coca-Cola ni con Coca-Cola Co, dijo Coca-Cola HBC en un comunicado. The Coca-Cola Co tiene una participación del 23% en Coca-Cola HBC.

La agencia de noticias Interfax citó el viernes al fundador de la cadena rusa de comida rápida Teremok diciendo que había recibido una notificación de la empresa sobre "Dobry Cola", y que estaba intentando venderla en sus restaurantes. (Reporte de Jessica DiNapoli en Nueva York y Alex Marrow en Moscú; Editado en español por Javier Leira)