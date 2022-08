EEUU, China logran acuerdo para evitar que firmas dejen la bolsa

Gary Gensler, chairman of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), speaks during a House Appropriation Subcommittee hearing in Washington, D.C., US, on Wednesday, May 18, 2022. The hearing is titled "Fiscal Year 2023 Budget Request for the Federal Trade Commission and the Securities and Exchange Commission."

(Bloomberg) -- Pekín y Washington llegaron a un acuerdo preliminar que permitirá que autoridades estadounidenses revisen documentos de auditoría de empresas chinas que operan en el mercado bursátil del país norteamericano, un primer paso para evitar que cerca de 200 firmas chinas dejen de cotizar en la bolsa de Nueva York.

Como parte del acuerdo, China permitirá que inspectores de la Junta de Supervisión Contable de Empresas Públicas (PCAOB, por sus siglas en inglés) accedan a documentos de trabajo y personal de auditoría, según declaraciones emitidas el viernes por reguladores de China y Estados Unidos. Agregaron que los inspectores estadounidenses planean estar en terreno a mediados de septiembre.

El acuerdo marca un gran avance en la resolución de un impase que se ha prolongado por décadas entre ambas superpotencias en torno al acceso a documentos de auditoría. Esta disputa se ha convertido en un importante punto de conflicto desde que en 2020 se aprobó una ley estadounidense que señala que las empresas cuyos documentos de trabajo no puedan ser revisados, se arriesgan a ser expulsadas de las bolsas de valores estadounidenses.

China y Hong Kong son los dos únicos lugares del mundo que no han permitido las inspecciones de la PCAOB, ya que sus autoridades alegan preocupaciones de seguridad nacional y confidencialidad. El acuerdo anunciado el viernes representa un raro compromiso de Pekín, que ha prometido en reiteradas ocasiones reforzar la confianza del mercado al mismo tiempo que equilibra las preocupaciones de seguridad nacional con las necesidades de las empresas.

“Este acuerdo marca la primera vez que recibimos compromisos tan detallados y específicos de China que permitirían que las inspecciones e investigaciones de la PCAOB cumplan con los estándares estadounidenses”, dijo en un comunicado el presidente Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Gary Gensler.

La Comisión Reguladora de Valores de China sostuvo que es posible evitar que las empresas abandonen la bolsa si la cooperación puede satisfacer las demandas de ambas partes.

Las conversaciones entre Pekín y Washington se aceleraron después de que empresas estatales como China Life Insurance Co., PetroChina Co. y China Petroleum & Chemical Corp. dijeran el 12 de agosto que planeaban dejar de cotizar sus acciones en bolsas estadounidenses. Mientras tanto, empresas como Alibaba pretenden salir a bolsa con una oferta primaria en Hong Kong.

Nota Original:

US, China Reach Preliminary Deal in Push to Avoid Delistings (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.