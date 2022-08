Creadores plásticos cubanos "outsiders" exponen su "arte oculto" en Miami

Miami, 26 ago. La fundación National Art Exhibitions of the Mentally Inc (NAEMI), enfocada en el denominado "arte outsider", inaugura este sábado en Miami (EE.UU.) una muestra con obras de reconocidas firmas del "arte marginal" como los cubanos Jorge Alberto Cadi "El Buzo" y Misleidys Castillo.

La exposición "Arte Ousider: Revelando maestros del arte oculto", quedará abierta este sábado en la galería The ArtSpace, de la céntrica calle 8 de Miami (Florida), y cuenta con obras de la colección de NAEMI realizadas con diferentes técnicas.

Además de los artistas cubanos mencionados, exponen Damián Valdés Dilla y Rigoberto Casorla (Rigo), junto a otros reconocidos creadores como Yaniel Agrafojo, Isaac Crespo y Gloria de la Caridad Castillo, según un comunicado de la fundación.

"Lo que más me atrae en el arte de personas en recuperación mental, y en el arte 'outsider', es la autenticidad y originalidad de estos creadores; arte que escapa a las normas y el conformismo de la mayoría del arte contemporáneo", dijo este viernes a Efe Juan Martín, director ejecutivo de NAEMI, a cargo de la muestra.

'OUTSIDERS' CUBANOS EN DOCUMENTA DE KASSEL

La nueva exposición, que sucede a otra inaugurada a principios de este año también en Miami, coincide con la presencia de obras de tres artistas patrocinados por NAEMI en la reconocida muestra de arte contemporáneo Documenta.

Una de las más importantes del mundo en materia de arte contemporáneo junto con la Bienal de Venecia, Documenta se celebra en Kassel, Alemania, cada cinco años y estará abierta al público en su décimo quinta edición hasta el 25 de septiembre.

Martín, que atesora 1.200 obras de arte "outsider" en la colección permanente de NAEMI y busca un socio para hacer intercambios, afirmó que para él es "un honor" que estos artistas expongan ahora en Documenta.

Son ellos los cubanos Damián Valdés, Boris Santamaría y Carlos "El Profe".

Precisamente, Valdés es uno de las firmas de "Arte Ousider: Revelando maestros del arte oculto", de Miami, señaló Martín con orgullo.

El promotor dijo que raras veces estos artistas dan título a sus obras.

"Esta exhibición en Documenta lo demuestra: el arte de los outsiders es el último bastión de la rebelión creativa en contra del poder del sistema. Es un gran honor que artistas de NAEMI estén en esta muestra", comentó.

También detalló que las obras de "arte outsider" cubano que se exhiben en Documenta en Alemania no pertenecen a los fondos de NAEMI, sino que han llegado allí gracias a la reconocida artista plástica Tania Bruguera, quien organizó la muestra.

Bruguera dirige el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), con sede en La Habana, que ha sido invitado a la actual edición de Documenta.

Según la fundación NAEMI, "'arte marginal' se refiere a obras increíblemente únicas producidas por artistas que no han sido formados formalmente en arte, trabajan fuera del ámbito artístico dominante y tienen visiones del mundo no convencionales".

El también denominado "art brut", a veces tiene su origen en colecciones de hospitales psiquiátricos europeos del siglo XIX, donde los médicos analizaron clínicamente el trabajo, añade.

El artista Damián Valdés "está ingresado ahora mismo en un hospital psiquiátrico de La Habana", mientras que Boris Santamaría es "un homeless (sin hogar) en Cuba", detalló Martín.

En febrero pasado, NAEMI inauguró también en Miami la exposición "The Language Game" (El juego del lenguaje), con 40 obras de artistas con enfermedades mentales enfocadas en el texto como expresión plástica, algo presente en el llamado "arte outsider" desde 1919. EFE

jip/emi/jrh

(foto)