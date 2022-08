Cientos de personas protestan contra la empresa eléctrica de Puerto Rico

San Juan, 25 ago. Cientos de personas, entre ellas el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar "Residente", protestaron este jueves frente a la sede del Ejecutivo de Puerto Rico en contra de LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de la electricidad en la isla.

Los constantes apagones que ocurren a diario en Puerto Rico desde que en junio de 2021 LUMA llegó a la isla y los aumentos en la factura pese a las interrupciones eléctricas fueron los propósitos de la manifestación, a la cual también acudieron otros conocidos artistas y miembros de partidos políticos de la oposición.

Con pancartas y consignas como "Pal carajo LUMA", "Se busca gobernador que trabaje por Puerto Rico", "LUMA es todo lo peor para el pueblo trabajador", "No al aumento de luz, no a LUMA", "LUMA pal carajo y llévate a Pierluisi", "Arriba y abajo, LUMA pal carajo" y el retumbe de cacerolas se destacaron durante la protesta.

A la misma, que se llevó a cabo en la Calle de la Fortaleza, también conocida como "Calle de la Resistencia", también acudió la maestra Irmary Claudio, quien en entrevista con Efe mencionó algunas de las fallas que vive a diario en su escuela Padre Juan Rufo en San Juan cuando ocurre un apagón.

Entre los hechos que le ocurren a Claudio por la falta de electricidad en la escuela, aseguró estar "cansada de cuando vaya a trabajar en mi escritorio y se vaya la luz, no pueda proyectar las presentaciones a mis estudiantes, se apague el aire acondicionado de mi salón y que no haya ventilación para los nenes".

"Es difícil dar clases en estas circunstancias", aseguró la también maestra de Español.

La entrada de LUMA hace 14 meses también ha provocado siete aumentos en el costo de las facturas, cuyos ejemplos son publicados por los ciudadanos publican en las redes sociales.

Estos han sido de unos 120 dólares en febrero a alrededor de 600 en julio.

Sobre esta situación, Claudio dijo que "no es congruente la subida de precio con el mal servicio que ofrece LUMA".

Por su parte, Orlando Figueroa, quien trabajó 26 años como celador en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), previamente a cargo de toda la red en Puerto Rico hasta que llegó LUMA Energy, añadió a Efe que decidió acudir a la protesta por su indignación contra el trabajo de la empresa privada.

Según contó Figueroa, ya estaba a cuatro años de jubilarse en la AEE, pero con la entrada de LUMA, tenía que anular todos su antigüedad con la corporación pública. Rechazó esta propuesta, poer lo que dejó su trabajo y se unió a la Autoridad de Edificios Públicos.

"Aparte de la indignación por todo lo que está pasando en el sistema eléctrico, que está en una 'caída libre', estimo que para enero o febrero, si no se le da el mantenimiento adecuado y no se atiende como se debe atender, provocará un colapso en el sistema", advirtió el funcionario de 51 años.

Figueroa, quien trabajó la gran mayoría del tiempo en la AEE en el Departamento de Despacho de Emergencias, criticó además a LUMA por la falta de celador de líneas.

"No es que no tengan la cantidad suficiente, sino que no cuentan con la gente que conozca el sistema, que es complejo y tiene unas particularidades que nosotros conocemos. Es un sistema bien técnico", explicó.

"Tienen algunos capacitados y preparados, pero no la capacidad de gente para trabajar con el sistema, que todos reconocemos que está dañado. Los diferentes gobiernos, para llegar a esto que estamos hoy, lo dejaron deteriorar, quitándole recursos y equipos, para entonces decir que no sirve y venderla", añadió. EFE

