Quiero triunfar en la "Patria" de Maradona, dice Giovanni Simeone en presentación en el Napoli

25 ago (Reuters) - El delantero argentino Giovanni Simeone dijo el jueves que el Napoli es la patria del fallecido astro Diego Maradona y que quiere estar a la altura y triunfar en el equipo del sur de Italia.

El atacante se sumó al equipo a préstamo por una temporada desde el Hellas Verona con opción de compra.

"Sé que esta es la patria de Maradona (...) haré todo lo posible para estar a la altura de la historia de esta ciudad", dijo Simeone.

"Jugar la Liga de Campeones es mi sueño de infancia, hacerlo con el Napoli es aún más importante. Estoy aquí para crecer, mejorar y ganar. Esta es mi mentalidad y quiero demostrar mi valía", agregó.

El atacante, hijo del exinternacional argentino y DT del Atlético de Madrid Diego Simeone, llega al club del sur de Italia tras marcar 17 goles en 35 partidos con el Hellas Verona.

"Nápoles me hace sentir en casa, me hace sentir en Argentina y ahora quiero aprender napolitano enseguida para ser parte viva de esta ciudad", señaló el atacante.

"Mi padre se puso muy contento cuando se enteró de que me iba al Napoli. Me envió un mensaje en el que me decía que todos los argentinos sueñan con llevar la camiseta que fue de Maradona", agregó sobre el "Cholo", quien fue compañero de Maradona en la selección argentina y en el Sevilla de España. (Escrito por Javier Leira vía mesa de edición en español, editado por Manuel Farías)