Paraísos naturales y fiscales, nueva exposición en Sociedad de las Américas

Nueva York, 25 ago. Los paraísos naturales y fiscales en el Caribe y su impacto en la producción cultural son tema de una exposición de 19 artistas contemporáneos que presentará la Sociedad de las América en Nueva York, del 7 al 17 de diciembre, informó la institución.

La exposición "Tropical is Political: Caribbean Art Under the Visitor Economy Regime", a cargo de la comisaria Marina Reyes Franco, explora los paraísos naturales y fiscales examinando su coincidencia geográfica en el Caribe y el impacto del turismo y la "economía visitante" en la producción artística y cultural de la región.

"Este término denota las formas en que una sociedad se transforma por la actividad económica -servicios y bienes consumidos- de los visitantes, donde la economía se reconfigura para servir al visitante", señaló la Sociedad de las América en un comunicado.

Agrega que "Tropical Is Political" mostrará las obras de arte de artistas que trabajan dentro del ámbito caribeño y desde la diáspora y se presentará en coordinación con el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, a donde viajará luego de Nueva York, para mostrarse a principios del 2023.

A través del video, la pintura, la instalación y fotografía estos artistas se replantean las definiciones de tropicalidad: "Como es evidente en el título de la exposición, estas obras interrumpen la fachada de lo tropical como un paraíso y, en su lugar, muestran las maquinaciones políticas, culturales y económicas que crean esas fantasías", señala además la institución en el comunicado.

Explica que, en conjunto, las obras crean una imagen variada y multifacética de cómo se manifiesta la economía de los visitantes en la región del Caribe.

Destaca el comunicado que en los tiempos contemporáneos las economías caribeñas han cambiado de los monocultivos, particularmente de caña de azúcar, que eran exportados a Norteamérica y Europa, a ser receptoras de visitantes de los países más ricos, atraídos por postales de playas y promesas de paraíso fiscal.

"Esta exposición aborda el Caribe como una región sujeta a un conjunto particular de circunstancias estructurales, producto del régimen de la economía del visitante", señaló Reyes Franco.

Como parte de esta exposición, se publicará un libro de bolsillo con imágenes de las obras y habrán varios eventos públicos, tanto presenciales como virtuales, que incluyen foros de discusión con los curadores y académicos del arte y la escultura caribeños, conversaciones con los artistas y académicos del arte y la cultura. EFE

rh/fjo/laa