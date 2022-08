LISTA DEPORTES

Jueves 25 de agosto de 2022

FÚTBOL

CAMPEONES-SORTEO

ESTAMBUL — El Barcelona tendrá que navegar otro durísimo grupo en la Liga de Campeones al quedar el jueves como rival del Bayern Múnich y el Inter de Milán al buscar que se repita otro naufragio en la fase de grupos por segundo año seguido tras la salida de Lionel Messi. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

UEFA-PREMIOS

ESTAMBUL — Karim Benzema y Alexia Putellas son proclamados como los Jugadores del Año de la UEFA, con lo que los clubes españoles barrieron con los premios. 300 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MARADONA-CAMISETA

MADRID — La camiseta que Diego Maradona portó en la final de la Copa Mundial de 1986 volvió a manos argentinas gracias a Lothar Matthäus. El legendario astro alemán, que intercambió casacas con Maradona al descanso de la final que Argentina ganó en el Estadio Azteca de México, devolvió la reliquia en una ceremonia realizada en la embajada de Argentina en Madrid. 340 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TENIS

US OPEN-DJOKOVIC

NUEVA YORK — Novak Djokovic no podrá disputar el Abierto de Estados Unidos, como se presagiaba, debido a que el astro del tenis no se ha vacunado contra el COVID-19 y por lo tanto no puede viajar a Estados Unidos. Por Brian Mahoney. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

US OPEN-SORTEO

NUEVA YORK — La primera rival de Serena Williams en el Abierto de Estados Unidos, el posible último torneo de su carrera, será la montenegrina Danka Kovinic. La campeona de 23 citas de Grand Slam, que cumplirá 41 años el 26 de septiembre, anunció este mes que se apresta poner fin a su carrera. No indicó explicítamente cuál será su último torneo pero dejó la impresión que el US Open marcaría su adiós. Por Brian Mahoney. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

CICLISMO

VUELTA

BILBAO, España — Remco Evenepoel se apodera del maillot rojo de líder general tras una húmeda y fría jornada en la Vuelta a España, mientras que Jay Vine se sobrepone a una rueda pinchada para ganar la sexta etapa y el campeón defensor Primoz Roglic se acerca a los primeros puestos. 350 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MOTOR

F1-BÉLGICA CAMBIOS

SIN PROCEDENCIA — Fernando Alonso buscaba un contrato a largo plazo con Alpine, pero la escudería no se lo ofreció. Entonces, cuando Sebastian Vettel anunció su retiro y Aston Martin estaba necesitado de un nuevo piloto, el español tomó la rápida decisión de cambiar de equipo. El proceso fue más largo para Daniel Riccardo, quien confirmó el miércoles que McLaren compró el último año de su contrato. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

GOLF

TOUR CHAMPIONSHIP

ATLANTA — Scottie Scheffler es el primer preclasificado al inicio del Campeonato del Tour y una ventaja de dos golpes sobre Patrick Cantlay, reinante campeón de la FedEx Cup. Por Doug Ferguson. 250 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

BALONCESTO

THUNDER-HOMLGREN

OKLAHOMA CITY — El delantero de Oklahoma City Chet Holmgren, segunda selección en el draft de la NBA, se perderá la temporada 2022-23 debido a una fractura en el pie derecho. Holmgren se lesionó durante un partido de exhibición el pasado fin de semana en Seattle, cerca donde se destacó la temporada pasada con la Universidad de Gonzaga. El Thunder confirma que sufrió una lesión de Lisfranc. 350 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

Juegos hoy en MLB (tiempo del Este en EEUU)

LA Angelinos en Tampa Bay, 1:10 p.m.

San Luis en Chicago Cachorros, 2:20 p.m.

Cleveland en Seattle, 4:10 p.m.

Chicago Medias Blancas en Baltimore, 7:05 p.m.

Cincinnati en Filadelfia, 7:05 p.m.

Colorado en N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Toronto en Boston, 7:10 p.m.

Minnesota en Houston, 8:10 p.m.

N.Y. Yanquis en Oakland, 9:40 p.m.

