LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 25 de agosto de 2022

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

POKROVSK, Ucrania - Suben a 25 los fallecidos en un ataque ruso a una estación de tren que coincidió con la celebración del Día de la Independencia de Ucrania. Por Inna Varenytsia. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-RUSIA-EEUU-COMERCIO: A seis meses del inicio de la guerra, las empresas estadounidenses siguen comprando todo tipo de productos rusos.

-UCRANIA PLANTA NUCLEAR: Planta nuclear en Ucrania se queda sin electricidad.

-RUSIA FUERZAS ARMADAS: Putin ordena a fuerzas armadas reclutar 137.000 soldados más.

-POLONIA-BIELORRUSIA: Polonia: Bielorrusia destruyó tumbas de defensores polacos.

AMN-GEN EEUU-PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES

WASHINGTON - Más de 40 millones de estadounidenses podrían ver una reducción parcial o total en sus créditos estudiantiles gracias a un plan de condonación que anunció el presidente Joe Biden, un hecho histórico pero políticamente divisorio en año electoral. Por Collin Binkley, Seung Min Kim y Chris Megerian. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN US OPEN-DJOKOVIC

NUEVA YORK - Novak Djokovic no podrá disputar el Abierto de Estados Unidos, como se presagiaba, debido a que el astro del tenis no se ha vacunado contra el COVID-19 y por lo tanto no puede viajar a Estados Unidos. Por Brian Mahoney. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-ECO CUBA-AGRICULTURA

LA HABANA - La falta de frutas en un país tropical o de carne de cerdo, básica en la dieta local, es notable en Cuba, que enfrenta un desabastecimiento generalizado. Las autoridades aprobaron ha ce un año una serie de medidas para impulsar al sector agropecuario, pero los productores aseguran que son insuficientes. Por Andrea Rodríguez. 866 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MÉXICO-ESTUDIANTES DESAPARECIDOS

CIUDAD DE MÉXICO - Manifestantes se reúnen en el monumento a los 43 estudiantes desaparecidos un día después de que un juez dictaminara que el exfiscal general, que supervisó la investigación original, sea juzgado por desaparición forzada. AP Video.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-ASTRONAUTA SALVADOREÑO

NUEVA YORK - Frank Rubio no respondía “astronauta” cuando de niño le preguntaban que quería ser cuando fuera grande. Pero este piloto y médico de origen salvadoreño es precisamente en lo que se ha convertido: un astronauta que viajará a la Estación Espacial Internacional en septiembre y pasará más de seis meses en el espacio. Por Claudia Torrens. 688 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN CALIFORNIA-VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

SACRAMENTO, California - California se dispone a usar exclusivamente autos, camionetas y SUV que funcionen con electricidad o hidrógeno para el año 2035, un paso ambicioso que reformará el mercado automovilístico estadounidense al acelerar la transición a vehículos más amigables con el clima. Por Kathleen Ronayne. 310 palabras, AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

REP-GEN BORIS JOHNSON-LEGADO

LONDRES - Boris Johnson empieza a hacer las valijas para dejar Downing Street. Para bien o para mal, Brexit será el gran legado de un gobernante cuya gestión se caracterizó por el caos, las divisiones y un constante ambiente de crisis. Por Jill Lawless. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MARADONA-CAMISETA

MADRID - La camiseta que Diego Maradona portó en la final de la Copa Mundial de 1986 volvió a manos argentinas gracias a Lothar Matthäus. El legendario astro alemán, que intercambió casacas con Maradona al descanso de la final que Argentina ganó en el Estadio Azteca de México, devolvió la reliquia en una ceremonia realizada en la embajada de Argentina en Madrid. 340 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT CAMPEONES-SORTEO

ESTAMBUL - La UEFA realiza el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los equipos disputarán seis partidos durante un lapso de dos meses antes del Mundial en Qatar. 400 palabras. AP Foto.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS LATIN GRAMMY-PREMIOS ESPECIALES

MIAMI - Rosario Flores, Myriam Hernández, Rita Lee, Amanda Miguel y Yordano recibirán el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación. Además, Manolo Díaz, Paquito D’Rivera y Abraham Laboriel recibirán el Premio del Consejo Directivo como parte de las celebraciones de los Latin Grammy. Los premios especiales se entregarán el 16 de noviembre, un día antes de la ceremonia de los Latin Grammy que se entregarán en Las Vegas. 858 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS PREMIOS BILLBOARD-ARTISTAS

MIAMI - Camilo, Grupo Firme, Maluma y Tini son los primeros artistas confirmados que tendrán números musicales en los Premios Billboard de la Música Latina 2022. De igual manera se presentarán Carlos Vives, CNCO, Eslabón Armado, Pablo López y Pepe Aguilar. La ceremonia será transmitida en vivo por Telemundo el 29 de septiembre desde Florida. 255 palabras. ENVIADO.

___________________________________

