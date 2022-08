Guardiola confía en mantener a Silva, pero deja la puerta abierta a su marcha al Barça

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, en el St James' Park, Newcastle, Reino Unido, 21 de agosto de 2022

25 ago (Reuters) - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que está interesado en retener los servicios de Bernardo Silva, pero añadió que al internacional portugués "le gusta mucho el Barcelona".

En las últimas semanas se ha vinculado a Silva con un traspaso al equipo español, ante lo que Guardiola dejó la puerta abierta a la posible salida del centrocampista del campeón de la Premier League inglesa.

"No soy nadie para decir que Xavi se olvide de (Silva)", dijo Guardiola a los periodistas el miércoles, después de que el Barcelona y el City empataran un partido amistoso 3-3 en el Camp Nou.

"Queremos que esté con nosotros porque es importantísimo. Dicho esto, no quiero a nadie que esté descontento. Pero no quiero que se vaya porque es un jugador superlativo. Como jugador y como persona, es de los mejores que he tenido. En cualquier competición es el mejor jugador, aunque si llega una oferta...".

"Dicho esto, a Bernardo le gusta mucho Barcelona", añadió.

El entrenador del Barcelona, Xavi, que estaba sentado junto a Guardiola en la rueda de prensa, dijo que cualquier movimiento "depende del City".

El Manchester City, segundo en la clasificación de la liga inglesa, recibe el sábado al Crystal Palace, que está en el noveno puesto.

(Reporte de Aadi Nair en Bengaluru; edición de Himani Sarkar; traducción de Flora Gómez)