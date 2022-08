El OIEA cree que el acuerdo nuclear con Irán "está cerca"

París, 25 ago. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, indicó este jueves que "parece" que el acuerdo nuclear con Irán "está cerca", después de que todos los aspectos técnicos hayan sido "más o menos resueltos".

"Parece que habrá un acuerdo. Hemos conocido momentos así, otros menos optimistas, creo que estamos cerca. Todos los aspectos técnicos han sido más o menos resueltos, es una cuestión más bien política", dijo Grossi en una entrevista con la cadena France 24.

Grossi, que se reunió a primera hora de la mañana con Emmanuel Macron en París para abordar principalmente la visita de una misión de la OIEA a la central ucraniana de Zaporiyia para garantizar su integridad, se refirió también al pacto sobre el programa nuclear iraní, que quedó en papel mojado cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018.

"Todo lo que puedo decir es que no cesamos de trabajar por razones políticas. Nuestra agencia debe realizar su trabajo, debemos trabajar cooperando con Irán para aclarar las dudas que hay sobre los restos de uranio en sitios no declarados. Hay que sentarse e intentar aclarar todos estos aspectos", asumió Grossi, para quien, sin embargo, estas dudas "no van a desaparecer".

Por su parte, señaló que la agencia está dispuesta a ofrecer las garantías e inspecciones necesarias si el pacto por el que Irán acordó eliminar sus reservas de uranio enriquecido y disminuir sus reserva bajo el 98 % sale adelante.

Según Grossi, Irán está a favor de una renovación del acuerdo.

"Lo importante es preguntarse si estamos mejor con este acuerdo o sin acuerdo", comentó Grossi.

En las últimas semanas se han apreciado importantes avances en las negociaciones entre las partes (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a los que se suman Alemania y la UE).

Este miércoles, Irán confirmó haber recibido la respuesta de EE.UU. a los ajustes propuestos por Teherán en el borrador de la UE y va a examinarlo.

Durante los últimos 16 meses las potencias mundiales e Irán han negociado la restauración del acuerdo, hasta ahora en vano.

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que ha actuado como coordinador en las negociaciones, apuntó este miércoles que ya está acordada "una parte importantísima" del regreso al pacto, pero admitió que los "flecos" restantes "pueden hacer naufragar el acuerdo final", al que Israel sigue oponiéndose. EFE

