El clásico "Amazing Bomberman" se abre paso

Konami lleva con "Amazing Bomberman" un clásico de los videojuegos a los ordenadores y los teléfonos inteligentes, esta vez con la atención puesta en la música. Por suerte solo se trata de un juego, porque en "Bomberman" se resuelven los problemas con explosivos inteligentemente colocados. Bum! Y el camino queda despejado de todos los obstáculos y enemigos. La serie, también conocida como "Dyna Blaster", ha hecho las delicias de los aficionados desde los años 80 y ahora pasa a formar parte del catálogo de a suscripción de juegos de Apple, Apple Arcade, en forma de "Amazing Bomberman". La versión de Arcade adopta el conocido principio de juego de un jugador o multijugador y añade la música como elemento central. Los campos de juego van variando en parte al ritmo de la música. Compuesta por artistas internacionales, no solo es música de fondo sino parte importante del juego. No solo los escenarios para hasta cuatro jugadores están moldeados por la música. Las canciones también marcan el tiempo de las batallas multijugadores. Hasta la última nota, los jugadores tienen tiempo para luchar por la puntuación más alta, ya que el que lidera es el protagonista. Los diferentes tipos de bombas y los objetos del juego con habilidades especiales aportan más variedad. "Amazing Bomberman" se encuentra disponible desde el 5 de agosto como parte de Apple Arcade para Mac, iPhone, iPad, iPod touch y Apple TV. La suscripción cuesta unos cinco euros (cinco dólares) mensuales. Esto cubre todos los costEs ya que hay no compras dentro de la aplicación, publicidad o seguimiento excesivo. dpa