El 'Cholito': "Es la patria de Maradona, haré todo para estar a la altura"

Roma, 25 ago. El argentino Giovanni Simeone, flamante fichaje del Nápoles, declaró este jueves en su primera rueda de prensa como jugador partenopeo que hará "todo lo posible para estar a la altura" en la que es la "patria de Maradona".

El vínculo entre el argentino Diego Armando Maradona y la ciudad sureña de Nápoles se mantiene intacto, tanto que para el 'Cholito' Simeone es un honor y un reto vestir la camiseta del club 'azzurro' y vivir en la "patria" del Diego.

"Es un honor estar en Nápoles, estoy muy feliz de estar aquí porque siempre quise un ambiente cálido y un lugar único como este. Voy a vivir la camiseta con la pasión que tenemos los argentinos", aseguró.

"Sé que esta es la patria de Maradona y que aquí han jugado campeones argentinos de gran valor, por lo que haré todo lo posible para estar a la altura de la historia de esta ciudad", añadió.

El 'Cholito' confesó que su padre, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, le felicitó por el fichaje con un mensaje que emocionó al ariete de 27 años.

"Mi padre se alegró mucho cuando supo que me iba al Nápoles. Me mandó un mensaje en el que me decía que todos los argentinos sueñan con vestir la camiseta que fue de Maradona. Me conmovió", relató.

La pasada temporada, como jugador del Hellas Verona, fue la consagración del delantero en Italia, que finalizó como cuarto máximo goleador con 17 tantos siendo pieza fundamental de un Verona que acabó entre los diez primeros en lo que fue una temporada histórica para el club.

Ahora, Simeone da el salto a un grande de Italia y jugará Liga de Campeones, uno de sus sueños: "Jugar la Liga de Campeones es mi sueño de niño, hacerlo con el Nápoles es aún más importante"

El internacional argentino desveló que tuvo ofertas de otros clubes, pero que tuvo claro desde el inicio su decisión: "Tenía muchas solicitudes, pero solo tenía una cosa en mente: venir a Nápoles. Las propuestas también vinieron de equipos importantes, pero solo quería esta ciudad que es única para mí".

"Elegí al Nápoles porque sé que aquí puedo dar un salto cualitativo. Me gusta la afición, cada vez que entraba al estadio como rival tenía miedo de que me comiera la gente. Ahora tengo escalofríos al saber que ese grito del estadio será para mí. Nápoles me hace sentir como en casa, me hace sentir en Argentina y ahora quiero aprender napolitano de inmediato para ser parte viva de esta ciudad", explicó.

Con el número 18 a la espalda, Simeone no ha debutado todavía, pero ya tiene entre ceja y ceja anotar su primer tanto: "Marcar un gol con la camiseta del Nápoles es para mí un deseo que tengo muchas ganas de cumplir, pero sé que habrá un momento adecuado para poder lograrlo".

"Mi objetivo es estar listo y siempre en el mejor nivel cada vez que salte al campo", sentenció.