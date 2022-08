Comparadores de precios, a la caza de la mejor oferta en la red

ILUSTRACIÓN - Los buscadores de precios ayudan a encontrar oportunidades, pero nadie debe confiar sin reservas en los resultados. Foto: Laura Ludwig/dpa

Si a la hora de realizar una compra en Internet no se comparan precios antes, es probable que se termine pagando de más por el producto deseado. Los buscadores de precios ayudan a la búsqueda, pero nadie debe confiar sin reservas en los resultados. Una gran selección no necesariamente facilita la toma de decisión. Por eso quienes prestan atención al precio utilizan a menudo un comparador de precios online. En las páginas de los comparadores de precios se puede buscar específicamente un producto determinado, pero también se llega a los productos rastreando por categoría o criterio. "Al comprar a menudo se tiene la impresión de que todo está a precio reducido. Estas páginas de comparadores de precios ayudan a tener idea de cuál es el precio real", describe las ventajas Matthias Urbach, de la revista en línea sobre consumo "Finanztip". Tener un panorama más claro es útil porque algunos comerciantes online cambian sus precios todo el tiempo. Si se compra en la tienda equivocada o en el día equivocado, se puede terminar pagando demasiado. Pero no solo es útil la comparación directa entre la competencia, sino también echar una mirada al historial de precios de un producto. Muchos sitios de comparación muestran una curva de cuánto ha costado un producto a lo largo del tiempo. Esto permite a los consumidores evaluar mejor si todavía puede valer la pena esperar para comprar. Más barato después de un año "Especialmente con la nueva tecnología, los precios caen significativamente después del primer año. Eso se ve muy bien en estas historias”, dice Urbach. Los filtros ayudan a la hora de buscar un producto específico. "Modelo, color, tamaño o espacio de almacenamiento. Cuando se trata de moda o electrónica, se pueden usar algunos de estos filtros para buscar lo que se desea de una manera muy específica", agrega. Los buenos motores de búsqueda de precios solo muestran las tiendas en línea que realmente tienen el producto en stock, es un punto al que se debe prestar atención, según recomienda Julia Gerhards, experta alemana en asistencia al consumidor. "Si el pedido no se entrega hasta dentro de unas semanas, toda la comparación de precios habrá sido inválida". Después de todo, ¿quién sabe lo que cobrarán los comercios más adelante? "Quizá para entonces se haya abaratado", dice Gerhards. Para tener un buen panorama, también se deben tener en cuenta los precios incluyendo los gastos de envío. Pero una cosa debe quedar clara, no siempre se puede encontrar el precio más barato ni siquiera en los sitios de comparadores. "Eso depende en gran medida de la amplitud de la cobertura del mercado. Un buen comparador de precios no solo encuentra muchos productos, sino que también tiene conectadas a muchas tiendas", dice Urbach. Por eso, sobre todo en el caso de las compras caras, vale la pena comparar los precios en varios portales. ¿Cuánto cuesta en las tiendas locales? Julia Gerhards también aconseja mirar en los comercios locales. "Las tiendas sin tienda online ni siquiera aparecen en estos buscadores de precios", explica. Las ofertas estacionales también podrían ser particularmente importantes para todos aquellos para quienes contar con una persona de contacto cerca es importante en caso de que surjan posibles problemas. Sin embargo, quienes decidan comprar en una tienda online no deben confiar ciegamente en la información que proporciona el comparador de precios, según advierte la defensora de la protección del consumidor Gerhards. "Los comercios cargan los datos, por lo que siempre puede haber errores", señala. Y los buscadores de precios no asumen ninguna responsabilidad al respecto. La experta aconseja comprobar de nuevo los detalles en la página de la tienda. Por ejemplo, si los gastos de envío y devolución son correctos o cuál es el plazo de entrega. También hay que examinar al propio comerciante, algo que también hacen los comparadores de precios. "Los buenos proveedores comprueban los comerciantes que aparecen en la lista. Y las críticas también ayudan, sobre todo si son muchas. Pero ni siquiera eso es una garantía", dice Matthias Urbach. "En nuestra investigación, encontramos tiendas falsas en la lista de resultados de Google Shopping, por ejemplo", alerta. Barato, demasiado barato, puede ser una tienda falsa Existen tiendas falsas, fraudulentas, que jamás despachan los pedidos y su único objetivo es engañar a los consumidores para sacarles dinero de sus billeteras. "Y en algunos casos, apenas pueden distinguirse de los sitios web de los auténticos comerciantes", dice Urbach. Por lo tanto, recomienda fijarse siempre en el aviso legal de la página. Si no es concluyente o falta por completo, es una señal de advertencia, al igual que los precios que son demasiado buenos para ser verdad. Básicamente, los buscadores de precios están diseñados en general para los consumidores que saben más o menos lo que quieren o que pueden filtrar las ofertas por criterios que tienen sentido para ellos. Los que se encuentran en este nivel pueden hacer clic cómodamente en las categorías de productos y luego reducirlas aún más con los filtros adecuados. Un aspecto práctico es que algunos comparadores de precios también ofrecen pruebas realizadas por revistas especializadas o portales que pueden ayudar a tomar la decisión. dpa