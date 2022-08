ACTUALIZA 1-Djokovic dice que no podrá viajar a Nueva York para jugar Abierto de EEUU

(Actualiza con detalles)

25 ago (Reuters) - Novak Djokovic dijo el jueves que no podrá viajar a Nueva York para competir en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año que comienza la próxima semana.

Las normas actuales exigen que los viajeros muestren una prueba de vacunación completa para embarcar en los vuelos con destino a Estados Unidos y entrar al país.

"Lamentablemente, no podré viajar a NY esta vez para el US Open", escribió Djokovic en Twitter. "¡Buena suerte a mis compañeros! Me mantendré en buena forma y con espíritu positivo y esperaré una oportunidad para competir de nuevo".

El serbio dijo previamente que estaba preparado para perderse los torneos del Grand Slam que requieren que los participantes se vacunen contra el COVID-19. Djokovic estaba en la lista de inscritos para el torneo que se jugará del 29 de agosto al 11 de septiembre en Nueva York.

El tenista de 35 años tampoco pudo defender su corona en el Abierto de Australia a principios de este año tras ser expulsado del país por su estado de vacunación. (Información de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)