ACTUALIZA 1-Depreciación del bolívar socava esfuerzos de Venezuela por combatir inflación

CARACAS, 25 ago (Reuters) - Los esfuerzos del Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro por domar la inflación con una mayor oferta en moneda extranjera podrían verse amenazados en medio de un crecimiento económico luego de años de estancamiento, dijeron analistas.

Por meses, el Gobierno de Maduro ha centrado su política de desaceleración de los precios en la estabilidad del tipo de cambio que se logró con el aumento de oferta de divisas en efectivo en la banca local y la limitación en la expansión del crédito y del gasto público. Pero en las últimas semanas, el Banco Central vendió menos dólares a través de la banca y el Gobierno incrementó su gasto, según fuentes, lo que elevó la demanda en el mercado cambiario y el tipo de cambio oficial se depreció en seis días un 21,7%, de acuerdo con la tasa divulgada el jueves por el emisor. La brecha con el dólar no oficial se amplía. "Es imposible pensar en la estabilidad cambiaria con el nivel de precios de Venezuela", dijo el economista de la firma local Ecoanalítica, Luis Arturo Bárcenas. "El equilibrio entre la tasa oficial y la no oficial era muy frágil porque se basaba en la inyección de divisas, y no se ha curado la falta de credibilidad del venezolano respecto al bolívar", agregó. Aunque ha habido una desaceleración de los precios, la inflación interanual aún es alta y a julio fue del 137%, según las cifras del Banco Central, lo que impacta en la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Un salario mínimo equivale a 19 dólares.

El emisor propuso el miércoles a los bancos un nuevo esquema para atender la demanda de divisas en el que las entidades notifican los requerimientos de dólares de las empresas y proponen una tasa cambiaria, que las autoridades evaluarán, agregaron dos fuentes con conocimiento de la propuesta.

El Banco Central no respondió inmediatamente a petición de comentarios por parte de Reuters.

"Los cambios de esta semana (del dólar) han sido muy fuertes y los perjudicados somos los que recibimos bolívares", dijo Alicia Rodríguez, una comerciante de 62 años de una zona al norte de Caracas. "Una mercancía que me costaba 100 dólares hace unos días, seguro la tendré que pagar en 120 o 130 dólares".

Esta semana, Maduro dijo que el país "se recupera" por la menor variación de los precios y el repunte de la economía. El Banco Central anunció que la actividad económica creció 17% en el primer trimestre.

"Todos los indicadores (producción de alimentos, recaudación tributaria, entre otros) muestran un progreso en la primera mitad del año", dijo el economista Leonardo Vera, quien agregó que el comportamiento de la economía podría cambiar en los próximos meses por el estancamiento de la producción petrolera. "Las tasas de crecimiento van a verse muy disminuidas", agregó.

