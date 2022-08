Salarios de afroamericanos EE.UU. aumentan más que el promedio

(Bloomberg) -- Después de ser uno de los segmentos del mercado laboral más golpeados al comienzo de la pandemia, los trabajadores afrodescendientes de Estados Unidos ahora están viendo aumentos salariales por encima del promedio, y pasando a roles mejor pagados a tasas más altas que otros grupos, según una nueva investigación de los asesores del Consejo de Economía Económica de la Casa Blanca.

Muchos afroamericanos se vieron beneficiados con la recuperación del mercado laboral de EE.UU. de lo peor de la crisis del covid-19 a principios de 2020, cuando millones de personas perdieron sus trabajos en cuestión de semanas. Durante la recuperación, algunos trabajadores obtuvieron el apalancamiento necesario para cambiar de trabajo y pedir mejores salarios, según los investigadores.

Los trabajadores negros no hispanos observaron una mediana de crecimiento salarial del 7,8% en los 12 meses que terminaron en julio, según su análisis. Esa cifra es ligeramente superior a la inflación, lo que significa que este grupo experimentó incrementos salariales en términos reales. El aumento también es mayor que el alza del 6,3% registrado para todos los trabajadores.

Si bien los incrementos no están eliminando las barreras que los afroamericanos han enfrentado históricamente en el mercado laboral, están poniendo a algunos de ellos en una mejor posición financiera, dijo la entidad.

“La mediana reciente del incremento salarial para los trabajadores negros está por encima del nivel nacional y ha superado la inflación”, escribió el Consejo el miércoles en una publicación de blog. “Y, en términos generales, los trabajadores negros se han desplazado hacia industrias y ocupaciones mejor pagadas con respecto a antes de la pandemia, también a un ritmo más rápido que el promedio nacional”.

En 2019, el trabajador negro promedio tenía un trabajo que pagaba US$24,83 por hora. Pero hoy, el empleado negro típico tiene una ocupación que habría pagado US$25,53 por hora en 2019. Eso es un aumento del 2,8%, mayor que el aumento del 1,9% visto por todos los trabajadores estadounidenses.

“Los trabajadores negros durante la pandemia parecen haber ingresado a trabajos que tradicionalmente tienen salarios más altos que los que han dejado atrás”, según la publicación del blog.

Hasta el mes pasado, la tasa de desempleo de la población afroamericana se situaba en el 6%, casi el doble que la de los trabajadores blancos. Esa proporción es similar a la que había antes de la pandemia.

“Los estadounidenses negros continúan enfrentando desafíos en el mercado laboral pandémico como lo hacían antes de la pandemia, pero hay signos de un progreso genuino”, afirmó la publicación.

Nota Original:

US Black Workers Are Seeing Above-Average Wage Gains, CEA Finds

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.