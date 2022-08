Rusia dice que con asesinato de Dúguina Kiev lleva el terror fuera de Ucrania

Moscú, 24 ago. Las autoridades ucranianas tratan de llevar el terror al que sometían a la población del Donbás más allá de las fronteras de Ucrania, lo que demuestra el asesinato en Moscú de Daria Dúguina, hija del pensador nacionalista Alexandr Duguin, declaró hoy el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev.

"Como demuestra la muerte de Daria Dúguina, el régimen de delincuentes de Kiev, que aterrorizó durante años a millones de habitantes de Ucrania y el Donbás, trata de hacerlo más allá de las fronteras ucranianas", dijo Pátrushev, citado por la agencia Tass.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó previamente cualquier relación de Kiev con el sonado homicidio que ocurrió en las afueras de Moscú el pasado sábado.

"No es una ciudadana de nuestro país, no tenemos ningún interés en ella y no estaba en territorio de Ucrania", dijo Zelenski durante una rueda de prensa en la que descartó que Kiev tenga "responsabilidad" alguna en el asesinato de Duguina,

Para Pátrushev, a Zelenski hace tiempo que "no le cree nadie".

"Desde los primeros días de su elección, juega de acuerdo con el guión que fue escrito por el 'imperio del mal' de Occidente", dijo.

"La futura indiferencia de los políticos europeos ante los crecientes apetitos de Kiev, aficionado a acciones de sabotaje (...), puede llevar a la autodestrucción de Ucrania y a consecuencias irreparables para los propios países occidentales", zanjó Pátrushev.

Según el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, la autora material del asesinato es una agente ucraniana identificada como Natalia Vovk.

Kiev, a su vez, acusó a Moscú de ejecutar ese crimen para movilizar a la sociedad contra Ucrania. EFE

