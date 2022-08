Operadors suben apuestas a alza de un punto porcentual del BCE

(Bloomberg) -- Los operadores aumentaron sus apuestas a que el Banco Central Europeo tomará medidas más audaces para controlar el alza de la inflación, mientras la eurozona enfrenta los precios récord de la energía, exacerbados por la guerra de Rusia en Ucrania.

Los mercados monetarios descuentan una probabilidad del 100% de un punto porcentual de ajuste de la política monetaria en la reunión de octubre, lo que llevaría la tasa de depósito al 1%, según los swaps vinculados a la fecha de la decisión. Es la primera vez que los operadores apuestan por un aumento de esta magnitud.

Los temores a la inflación provocada por la energía no son la única preocupación de la eurozona. Los operadores también están aumentando las apuestas a las alzas del Banco de Inglaterra, descontando un incremento al doble de la tasa de interés, hasta el 3,5% a fines de año. Hace tan solo 10 días, se esperaba un incremento de menos de 125 puntos básicos para diciembre.

La institución rompió con su tradición de entregar orientaciones futuras sobre las tasas cuando los costos de endeudamiento se elevaron medio punto el mes pasado, diciendo, en su lugar, que adoptaría un “enfoque de reunión por reunión”.

Aunque los operadores han previsto un endurecimiento más agresivo a corto plazo, las apuestas indican que el BCE reducirá el ritmo de las subidas de tasas hasta 2023. Estiman que las tasas de interés no llegarán al 2% hasta septiembre del año que viene.

Mientras el BCE se enfrenta al aumento de la inflación, también tendrá que tener en cuenta el deterioro de las perspectivas económicas de la zona del euro. La producción de los 19 países de la eurozona ha disminuido a medida que la inflación récord de la energía y los alimentos ha ido mermando la demanda y que más sectores han sucumbido al deterioro del panorama.

Nota Original:

Traders Boost ECB Bets, Pricing One Point of Hikes by October

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.