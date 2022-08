Miércoles, 24 de agosto de 2022 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Zelenski: en seis meses de guerra ha cambiado el mundo, la historia y Ucrania

Leópolis (Ucrania). En los seis meses que dura la invasión de Ucrania por parte de Rusia "ha cambiado el mundo, la historia y nuestro país", aseguró este miércoles el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. En un video con motivo de la celebración del día de la independencia de Ucrania, de la que se conmemora el 31 aniversario y que fue difundido por medios locales, el mandatario también se refirió a la invasión que sufre el país, de la que hoy se cumplen seis meses. "El 24 de febrero nos dijeron: No tienes ninguna posibilidad. Pero el 24 de agosto decimos: ¡Feliz Día de la Independencia, Ucrania!", agregó Zelenski.

La UE paga a Rusia un 89 % más por menos energía desde la invasión de Ucrania

Bruselas. Los precios de la energía en Europa se han disparado desde la invasión de Rusia sobre Ucrania de la que hoy se cumplen seis meses, de forma que Moscú ingresa ahora un 89 % más dinero que hace un año por exportar hidrocarburos en la Unión Europea, pese a venderle un 15 % menos de combustible. El bloque comunitario gasta actualmente unos 13.916 millones de euros al mes en comprar carbón, petróleo y gas a Moscú, frente a los 7.330 millones de media mensual que pagaba hace un año.

La ONU reitera que todos los soldados deben salir de la central de Zaporiyia

Naciones Unidas. La ONU volvió a reclamar este martes la retirada de todo personal y equipamiento militar de la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo control de tropas rusas, y aseguró que continúan los preparativos para enviar una misión de expertos internacionales que evalúe la situación en la central. Ucrania, por su parte, pidió al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) que considere la posibilidad de establecer una presencia permanente en la central nuclear hasta que las autoridades del país recuperen el control de esta instalación, actualmente ocupada por el Ejército ruso. Rusia dijo que apoya una visita de los especialistas del OIEA con el fin de analizar el funcionamiento de la planta y los daños que ha sufrido en los recientes ataques.

Japón relajará sus restricciones fronterizas por el coronavirus en septiembre

Tokio. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció hoy que el país dará un nuevo paso en septiembre en la relajación de las restricciones fronterizas que aún aplica por el coronavirus, permitiendo la entrada de viajeros sin necesidad de hacerse un test previo. Kishida señaló asimismo que Japón tiene previsto "ampliar el número de gente que puede entrar al país", en referencia al cupo diario de 20.000 viajeros a los que se permite ingresar en el territorio, durante una rueda de prensa telemática ofrecida este miércoles.

Cristina Fernández se defiende de las acusaciones y dice que es un juicio es al peronismo

Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió este martes de los alegatos y la petición de condena de 12 años de prisión de la Fiscalía en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015), asegurando que se trata de un juicio "al peronismo". "Este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares", aseveró tras lamentar la "persecución política y mediática" en su contra, en un discurso emitido por redes sociales desde su despacho en el Senado —del que es presidenta—, luego de que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.

La Fiscalía abre una causa penal al vicepresidente de Paraguay señalado por EE. UU.

Asunción. El Ministerio Público de Paraguay anunció este martes la apertura de una "causa penal" contra el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, después de que EE. UU. lo acusara de participar "en actos de corrupción significativos" y prohibió su entrada en ese país. En concreto, la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, dispuso "investigar los hechos con relación a la declaración" del embajador de EE. UU. en el país, Marc Ostfield, en la que se ponen en "conocimiento hechos que pudieran ser de relevancia penal" y que hacían referencia a Velázquez, explicó ese despacho en un comunicado.

Estados Unidos traslada a Israel un compromiso "firme" en su defensa ante Irán

Washington. El asesor de seguridad nacional del Gobierno de Estados Unidos, Jake Sullivan, trasladó este martes a su homólogo israelí, Eyal Hulata, el compromiso "firme" del país norteamericano con la defensa de Israel ante Irán y sus aliados. "El presidente, Joe Biden, mantiene un compromiso firme con la capacidad de Israel de disuadir a sus enemigos y de defenderse ante cualquier amenaza, incluyendo de Irán y de sus aliados, así como su compromiso de que Irán jamás obtenga armas nucleares", indicó la Casa Blanca en un comunicado.

Estados Unidos lanza ataques aéreos en Siria contra grupos que respalda Irán

Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó llevar a cabo ataques de precisión en la localidad siria de Deir al Zur contra grupos asentados en la zona que son respaldados por el régimen iraní, precisó el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (USCENTCOM) en un comunicado. "Bajo la dirección del presidente Biden, las fuerzas militares estadounidenses realizaron (el martes) ataques aéreos de precisión en Deir al Zur, Siria", precisa la nota que destaca que no se produjeron víctimas.

Abren los colegios electorales en los comicios generales de Angola

Luanda. Los colegios electorales abrieron hoy, miércoles, a las 07.00 hora local (06.00 GMT) en Angola, donde casi 14,4 millones de votantes están llamados a las urnas en las elecciones generales de las que saldrá el próximo presidente del país africano. Los electores (de una población total de unos 33 millones de habitantes) ejercerán su derecho democrático en 13.238 colegios electorales integrados por 26.443 mesas, que cerrarán a las 17.00 hora local (16.00 GMT). En estos comicios, el presidente del país, João Lourenço, aspira a un segundo mandato de cinco años en unas elecciones que se presentan como las más competidas desde la introducción del sistema democrático multipartidista en 1992.

Plácido Domingo: "Yo no tengo nada que ver" con una secta en Argentina

Ciudad de México. El tenor español Plácido Domingo negó en México las acusaciones que le vinculan a una organización criminal con ramificaciones en Estados Unidos, la cual operaba como una secta y está acusada, entre otros delitos, de trata de personas. "Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso", señaló el cantante en declaraciones difundidas este martes por varios medios en el país. EFE

