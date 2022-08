El TEDH reitera sus medidas cautelares para los presos de guerra ucranianos

París, 24 ago. El Tribunal de Estrasburgo ha reiterado las medidas cautelares que dictó a finales de junio para la protección de los presos de guerra ucranianos en manos de Rusia, después de una demanda que ha recibido de Kiev, que teme que Moscú organice un juicio espectáculo e imponga condenas a muerte.

En un comunicado publicado este miércoles, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puntualiza que esta nueva demanda del Gobierno ucraniano está cubierta por la decisión que emitió el 30 de junio para el caso de Yaroslav Anatoliyovych Oliynichenko, detenido por los rusos.

Las autoridades ucranianas solicitaron el martes que impusiera a Rusia una serie de obligaciones.

Sobre todo, que garantice el respeto de los derechos contemplados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de los presos de guerra ucranianos, en particular el derecho a la vida y a no ser torturados, y que no se les someta a juicio.

También que Rusia ofrezca información sobre esos presos de guerra, es decir, cómo están siendo tratados y si se les administran los tratamientos médicos que pudieran necesitar.

El Gobierno de Volodímir Zelenski justificó su petición por el "riesgo serio e inminente de un daño irreparable" que considera que corren los militares que fueron detenidos cuando cayó la acería Azovstal de la ciudad de Mariúpol el pasado mes de mayo, al rendirse sus defensores después de semanas de asedio.

El TEDH hizo notar que todo eso está cubierto por las medidas cautelares que estableció hace dos meses para el caso particular de Oliynichenko.

Entonces dijo que el Gobierno ruso debía asegurar que se respetaban sus derechos, como lo contempla el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que se le ofrecía la asistencia médica necesaria.

Esto era extensible a cualquier otro preso de guerra ucraniano detenido por Rusia para el que se pudiera temer que esté en riesgo de daños para su integridad física o para su vida. EFE

ac/mdv/ag