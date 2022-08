El colombiano Arboleda dice que Rayo Vallecano le debe 150.000 dólares

Bogotá, 24 ago. El portero colombiano Iván Arboleda, que rescindió en las últimas horas su contrato con Rayo Vallecano, dijo este miércoles que el club español le debe 150.000 dólares y criticó al presidente del equipo, Raúl Martín Presa, quien solo lo atendió una vez desde que volvió de Argentina tras jugar en Newell's.

"Ya llevo más de 45 días de estar en Madrid, no sé nada del Rayo, me han tratado como un delincuente, es la realidad", dijo Arboleda, de 26 años, en una entrevista con el programa VBar, de la emisora Caracol Radio.

El internacional colombiano, cuya carrera despegó con las buenas actuaciones que tuvo con el Banfield argentino, señaló que el conjunto madrileño le debe 150.000 dólares que, supuestamente, Newell's le pagó ya al Rayo Vallecano por el préstamo.

"Newell's ya le pagó a Rayo, al presidente no le da la gana depositármelos, es así. Me dijo una sola vez que me los iba a poner (pagar). Se burló de mí, le da igual todo, es lo que da a entender, tú lo llamas y no atiende el teléfono. Lo único que le importa es su plata", lamentó.

Arboleda, sin minutos bajo la dirección de Andoni Iraola, se marchó en enero a Newell's Old Boys. En el equipo argentino disputó ocho partidos oficiales. Su cesión era hasta diciembre, pero decidió rescindir del contrato en junio y volvió a Madrid para solucionar su situación con el Rayo.

"Estoy en un piso en Madrid en el que tengo que pagar alquiler, gracias a Dios tengo el apoyo de mi tío, de mi familia, y de una platica que tenía ahorrada. Con eso he estado viviendo estos dos meses", señaló.

El portero colombiano confesó además que tuvo otras opciones de ir al Atlético Nacional y al Colón de Santa Fe antes de que surgiera lo de Newell's, pero el Rayo no aceptó las condiciones de los clubes. EFE

