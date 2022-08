Caso de una joven muerta en una celda policial en México se empaña por dudas

José de Jesús Cortés

Salina Cruz (México), 24 ago. Cuatro días después de morir en las celdas de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, sur de México, hubo una segunda autopsia del cuerpo de la joven Abigail Hay Urrutia a petición de su padre, quien no la ha sepultado porque sostuvo este miércoles en una entrevista con Efe que ella no se suicidó, como afirma la versión oficial.

En medio de una discusión con su pareja, Abigail fue detenida el pasado viernes por una presunta falta administrativa y encarcelada tras resistirse, pero horas después apareció muerta en su celda.

El reporte oficial señaló que la joven de 30 años "se suicidó en la celda", pero el lunes su padre descubrió que tenía una herida profunda en el cuello.

El martes, el cuerpo fue trasladado de su casa a una funeraria particular para que la Fiscalía y del Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Oaxaca hagan una segunda autopsia a petición del padre, quien se niega a enterrarla porque rechaza la primera autopsia, que dictaminó "asfixia por ahorcamiento".

La Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca también emitió un reporte en el que detalló que de enero de 2020 a la fecha, documentó ocho muertes ocurridas en cárceles municipales o durante arrestos.

NO HUBO SEPELIO

El sepelio quedó pospuesto desde la mañana del lunes porque los familiares de Abigail no aceptaron la versión que desde la cárcel les informaron vía telefónica, sobre que la joven, madre de dos niños de 10 y 3 años, se ahorcó con su ropa interior.

El martes, el féretro ingresó a las 9.00 hora local (14.00 GMT) a la funeraria Bonola, y salió nuevamente para su domicilio a las 16.30 (21.30 GMT).

La Fiscalía de Oaxaca ya tenía listo un comunicado para informar que la segunda autopsia aplicada esta tarde coincidía con los primeros resultados.

El doctor Felipe Gama Casas, funcionario de la Secretaria de Salud de Oaxaca que participó en esta segunda autopsia, determinó que los resultados no revelaban responsabilidades.

"Encontramos que básicamente la causa de la muerte coincide con la que estableció la perito médico que realizó la primera autopsia que es una asfixia por ahorcamiento, ¿cuál fue el mecanismo?, ¿quién lo hizo?, todo eso sale de nuestra competencia", esgrimió.

FAMILIARES NO ACEPTAN EL DICTAMEN

El padre de Abigail, José Luis Hay, dijo padecer malestares de salud y emocionales desde la tarde del viernes, cuando su hija fue detenida de forma violenta por agentes municipales.

"Es una presión muy fuerte, un estrés, una angustia porque cómo es posible que la veo y en un rato ya no está y eso duele, nunca he visto esta situación, he visto los casos de las mujeres que han muerto de los feminicidios y no creí, nunca creí que me iba a pasar esto porque nosotros somos pacíficos", explicó a Efe.

La familia no se pronunció sobre si aceptarán los resultados de la segunda autopsia.

El lunes, José Luis dijo que lo único que quería la familia era las pruebas de los estudios para proceder con el sepelio.

"(Para que) no haya necesidad de desenterrar a mi hija, no quiero que jueguen con el cuerpo de un ser humano", expresó.

La polémica muerte recuerda otros casos de abuso y negligencia policial en México, donde además matan a un promedio de 10 mujeres al día, según cifras oficiales.

Con la decisión, el padre de Abigail quiso evitar un camino similar al polémico caso de la joven Debanhi Escobar, cuya muerte el pasado abril primero se indagó como un accidente en el norteño estado de Nuevo León.

A inicios de julio, las autoridades exhumaron el cuerpo de Debanhi para realizar una tercera necropsia y cotejar los dictámenes forenses, uno de la Fiscalía estatal y otro independiente que solicitaron los familiares.

INDAGAN FEMINICIDIO

La familia de Abigail se negó a aceptar la versión policial del presunto suicidio hasta comprobar que no fue un feminicidio y por eso no enterró el cuerpo.

El cuerpo de Abigail volvió el martes a casa, donde fue velado en el espacio que ella había destinado para instalar una modesta lavandería para mantener a sus dos hijos.

Las autoridades de Oaxaca no han informado si los policías municipales involucrados en la detención y el presunto feminicidio están suspendidos o permanecen en funciones.

Además, la Fiscalía de Oaxaca señaló en un comunicado que ya realizaba las "investigaciones pertinentes para determinar si existe responsabilidad alguna por parte de los actores que intervinieron en la detención y posterior fallecimiento de una mujer" y tiene abierta la indagatoria por el delito de feminicidio

La asociación civil Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos precisó en un comunicado que en lo que va de la actual Administración estatal del gobernador Alejandro Murat, que termina este año, han sido asesinadas 676 mujeres en Oaxaca. EFE

jjc/jmrg/eat

(foto)(video)