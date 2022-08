Carlos Carvalhal, de Braga a Emiratos en busca de la "conexión" con España

La Coruña, 24 ago. Después de una trayectoria exitosa con el equipo de su ciudad y su corazón, el Sporting Braga, el técnico portugués Carlos Carvalhal afronta una temporada de transición en Emiratos Árabes, al frente del Al Wahda, a la espera de que el fútbol español, en el que estuvo cerca de recalar este verano, le rete con un proyecto en el que pueda desarrollar su metodología, como hizo en su país y en Inglaterra, donde rozó un milagro con el Swansea.

Dos equipos de LaLiga Santander tentaron al técnico de 56 años en los últimos meses, pero el acuerdo no se concretó y su carrera tomó un rumbo diferente, una parada en Emiratos para tener la libertad de elegir la próxima temporada.

En una entrevista con Efe, explica que su nueva etapa entraña un cambio "cultural, deportivo, social y de condiciones meteorológicas, con mucho calor y humedad en este momento", circunstancias que suponen un "gran desafío profesional".

"El mercado fue largo, me habría encantado ir a España y hubo opciones, pero no se concretaron, también en Inglaterra y Sudamérica. No surgió el proyecto que esperábamos. Querían 2 o 3 años de contrato y nosotros entendemos que merecíamos algo mejor. Entonces buscamos un año y Al Wahda es el que más nos ha incentivado para eso, para ganar cosas", señala.

Es un año de "transición", aunque matiza la expresión porque está "muy enamorado del proyecto" que tiene entre manos y quiere tener "éxito" en el desafío que ha asumido antes de tomar otra dirección: "para nosotros es muy importante tener el futuro en nuestras manos y la próxima temporada la decisión será nuestra. Eso nos encanta".

Le avala su etapa en Braga, en el que recaló porque la "pandemia" hizo que se replanteara la opción de dirigir al Flamengo brasileño. Después de haber ganado una Copa y haber sido una de las revelaciones de la Liga Europa, puso fin a ese proyecto.

"Estoy muy satisfecho con los dos años en Braga, con haber hecho historia en mi ciudad. El presidente del club propuso cinco objetivos: jugar buen fútbol, luchar por títulos, si es posible, ganarlos, promocionar a los jóvenes y hacer buena Liga Europa y nosotros cumplimos con todo", advierte. Subió a 17 canteranos al primer equipo, logró éxitos deportivos y entendió que era el momento de salir.

Entre esos jóvenes valores se encuentra el internacional español Abel Ruiz. "Es un buen jugador. Le costó en los primeros meses por su timidez, pero está completamente adaptado, juega muy bien en apoyo, ha aprendido a jugar más con desmarques de ruptura, finaliza bien con los pies, de cabeza no es malo… Es un buen delantero, con mucha movilidad y me ha encantado trabajar con él. Tiene capacidad para jugar a alto nivel".

Deja en manos del seleccionador español, Luis Enrique Martínez, la decisión de contar con el delantero (su último partido con España fue hace casi un año) en el Mundial de Catar, donde incluye a la 'Roja' entre las favoritas al título.

"Mi candidata es Portugal. No creo que sea la favorita, pero sí una candidata. Luego, los tradicionales: España, Brasil, Argentina, Alemania… No creo que vaya a haber sorpresas en las semifinales ni la final y espero que Portugal esté ahí", desea.

España tiene imán, aunque, salvo José Mourinho en el Real Madrid, a los técnicos portugueses se le haya resistido triunfar en LaLiga. Lejos de intimidarle, le seduce.

"Ese es un punto que a mí me ilusiona mucho, un traje a nuestra medida, hacer lo que los otros no consiguieron hacer, me gustan ese tipo de retos. El mismo reto que tuve en el Rio Ave, hacer lo mejor que había hecho el club, y en Braga, lo mejor en cien años de historia. Ahora, sería hacer algo que otros no han hecho en España. Después de Mourinho, y quizás un poco Nuno en el Valencia, muchos portugueses no tuvieron éxito en España", recuerda.

Un país que le atrae desde hace años y al que acudió muchas veces a ver fútbol. "He jugado en Chaves, a 10 kilómetros de la frontera de España, he ido muchas veces a Riazor y Balaídos, la proximidad con el fútbol español es muy grande, hay una conexión muy fuerte. Después de haber seguido muchos años el fútbol español, quiero que se dé entrenar en la Liga. Este año estuvo a punto en dos clubes", asegura.

Balaídos sigue teniendo fútbol de Primera División, pero Riazor acoge a un Deportivo que vivió noches espléndidas en la Liga de Campeones y ahora juega en la categoría de bronce. Se nota el cariño que le tiene al conjunto coruñés.

"Continúa siendo un gran club. En estos momentos sigo más a su afición que propiamente al equipo. Espero que el Deportivo vaya muy pronto adonde tiene que estar, que es en la Liga", afirma Carvalhal sobre uno de los nueve campeones de esa competición.

Al técnico luso le gusta aplicar la filosofía, "la ciencia de los porqués", al fútbol, en el que, sostiene, "no está todo inventado".

"Me gusta cuestionar las cosas y hace falta creatividad, no solo en los jugadores, también en los entrenadores. El Braga defendía en tres sistemas diferentes, de una forma creativa, y eso también entusiasma al jugador, les pone a pensar. La piedra filosofal es que en un momento determinado todos los jugadores piensen de la misma forma", advierte el preparador portugués del Al Wahda.

Carlos Alberto Fernández