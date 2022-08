Acciones tienen leve avance ante expectativa por discurso Powell

(Bloomberg) -- Las acciones registraron un pequeño avance, a medida que los operadores se abstuvieron de hacer grandes apuestas antes del discurso de Jerome Powell programado para el viernes, el cual podría proporcionar pistas sobre cuán hawkish será el enfoque de la Reserva Federal ante los crecientes desafíos económicos.

Por segundo día consecutivo, la oscilación del S&P 500 se limitó al 1%. Tal calma intradiaria ocurrió solo otras tres veces este año. El indicador de megacaps como Apple Inc. y Tesla inc. tuvo un buen rendimiento, con el fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk preparado para cotizar sobre una base ajustada por la división de sus acciones el 25 de agosto.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 0,3% a las 4 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 avanzó 0,3%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,2%

El índice MSCI World tuvo pocos cambios

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo pocos cambios

El euro se mantuvo sin cambios en US$0,9970

La libra esterlina se debilitó 0,3% a US41,1799

El yen japonés cayó 0,2% a 137,10 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó seis puntos básicos al 3,11%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años avanzó cinco puntos básicos al 1,37%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó 12 puntos básicos al 2,70%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,6% a US$95,28 el barril

Los futuros del oro subieron 0,2% a US%1.765,20 la onza

