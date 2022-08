Zelenski afirma que no habrá tercera edición de los acuerdos de Minsk

Leópolis (Ucrania), 23 ago. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este martes que no habrá "Minsk 3", en referencia a los acuerdos internacionales para poner fin a la guerra en el Donbás, y se expresó en contra de un alto el fuego inmediato con Rusia.

"En el punto en el que estamos, no estamos listos para un alto el fuego. Ya explicamos que no habrá Minsk 3, ni Minsk 5, Minsk 7, etcétera. No jugaremos a estos juegos," dijo el mandatario durante una rueda de prensa en Kiev.

Preguntado por el interés de Ucrania en poner fin a la guerra antes del invierno, Zelenski destacó que si las hostilidades terminan ahora, su país perderá la mitad de su territorio.

Un alto el fuego ahora mismo supondría una "trampa", aseguró, ya que posteriormente las negociaciones llevarían "años" y pasado un tiempo Rusia atacaría de nuevo y trataría en esta ocasión de hacerse con Mikoláiv y Odesa, en la costa del mar Negro.

"Y luego querrán regresar, por ejemplo, a por nuestra capital," agregó.

"Estabilizar la situación en donde las tropas están estacionadas ahora mismo para apaciguar de alguna manera a la Federación Rusa es algo que el Estado ucraniano no hará. Queremos lograr mucho antes del invierno", señaló Zelenski.

La rueda de prensa tuvo lugar tras el segundo encuentro virtual de la Plataforma de Crimea, en el que participaron telemáticamente jefes de Estado y ministros de Exteriores de países aliados de Ucrania para apoyar la reintegración de la península.

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, declaró en este sentido durante la reunión que "hay que seguir insistiendo en que Crimea es Ucrania, igual que Donetsk y Lugansk son Ucrania y cada parte del territorio ucraniano ocupado es Ucrania," según le citó la agencia Ukrinform.

Abogó además por seguir incrementando la presión sobre Moscú "hasta que sean respetados plenamente los derechos y la soberanía del pueblo ucraniano". EFE

