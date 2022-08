Valverde: "Era importantísimo que Enric Mas estuviera con los mejores"

Laguardia (Álava), 23 ago. El español Alejandro Valverde (Movistar) calificó como "importantísimo" que el líder de su equipo, Enric Mas, finalizase la primera etapa de la 77ª edición de la Vuelta en territorio hispano entre "los mejores".

"Es importantísimo de cara a la moral de Enric Mas y que pueda ver que está ahí con los mejores. Es el líder del equipo y va a por la general", dijo Valverde tras el exigente final de Laguardia.

Sobre su rendimiento insistió en que sus sensaciones eran buenas. "Me encontraba bien y lo he intentado; pero al final no podía", explicó.

El murciano también destacó que en esta jornada por las carreteras alavesas "todos hemos pasado mucho calor y se ha visto que las fuerzas están muy parejas".

Sobre las dos primeras etapas por Euskadi, Valverde dejó claro que tienen un recorrido muy duro y a ver qué pasa estos dos días".

También mostró su satisfacción por el apoyo de la afición desde las cunetas; afirmó estar "súper-contento con todo el público que había" y por que el recorrido tenía "un poco menos de gincana" que los tres primeros días por los Países Bajos. EFE

jls/arh