Unidad internacional de Scotiabank sufre revés con sus ingresos

(Bloomberg) -- El giro de Bank of Nova Scotia de su unidad internacional enfocada en América Latina enfrentó un revés el trimestre pasado cuando los márgenes crediticios de la división se contrajeron y los ingresos no relacionados con intereses cayeron.

Los ingresos totales de la unidad llegaron a 2.420 millones de dólares canadienses (US$1.860 millones) en el tercer trimestre fiscal, informó el martes el banco con sede en Toronto en un comunicado. Si bien eso representa un aumento del 2,4% con respecto a un año antes, quedó por debajo de la estimación promedio de los analistas, de 2.540 millones de dólares canadienses. La ganancia general tampoco alcanzó las estimaciones.

Scotiabank ha estado renovando su negocio internacional en los últimos años, eliminando operaciones más pequeñas y menos rentables e invirtiendo más en mercados más grandes como Chile. Pero en los tres meses hasta julio, el margen de interés neto de la unidad se contrajo en 1 punto básico con respecto al trimestre anterior, ya que los aumentos de las tasas de interés en la región elevaron el costo de los depósitos y los clientes se cambiaron a productos de depósito a plazo de mayor rendimiento.

El director financiero de Scotiabank, Raj Viswanathan, señaló en una llamada con analistas que esperaba que los márgenes de interés netos en la unidad internacional se mantuvieran estables en el cuarto trimestre y reanudaran su expansión en 2023.

Los ingresos netos de la unidad aumentaron un 29% con respecto a un año antes, a 625 millones de dólares canadienses, debido a que los gastos no relacionados con intereses registraron escasa variación y las provisiones para pérdidas crediticias se redujeron. La cartera crediticia de la unidad también se expandió un 12%, y los avances estuvieron encabezados por los préstamos comerciales y gubernamentales, además de las hipotecas.

Las acciones de Scotiabank han caído un 12% este año, en comparación con la contracción de 8,5% del índice de bancos comerciales S&P/TSX.

En toda la empresa, la utilidad aumentó un 2% a 2.590 millones de dólares canadienses, o 2,09 dólares canadienses por acción. Excluyendo algunas partidas, la ganancia fue de C$2,10 por acción.

