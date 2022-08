Özkacar: “Voy al Valencia cedido por un año, pero quiero quedarme más tiempo”

València, 23 ago. El nuevo jugador del Valencia, el defensa central turco Cenk Özkacar, explicó que pese a que llega cedido por una temporada su objetivo es quedarse “más tiempo” en el equipo valenciano y destacó que está “muy emocionado” por jugar delante “de la mejor afición del mundo”.

“Vengo aquí cedido por un año, pero quiero quedarme más tiempo. Todos deben estar seguros de que lo voy a dar todo por este club. Demostraré lo que puedo hacer en cada entrenamiento y en cada partido, dando el cien por ciento. Vengo aquí para darlo todo por este increíble club”, indicó a los medios oficiales del Valencia.

Özkacar, de 21 años y que llega cedido del Olympique de Lyon con opción de compra por parte del Valencia al final de la presente temporada de cinco millones de euros, destacó su felicidad por estar en el equipo de Mestalla.

“Estoy muy feliz y muy emocionado. Creo que mi adaptación va a ser fácil. Todo el mundo sabe que la afición del Valencia es, con diferencia, la mejor del mundo. No puedo esperar para conocerlos. Ayudan mucho al equipo, estoy muy feliz de jugar delante ellos y por eso estoy tan emocionado de estar aquí”, comentó.

“Un día estaba en Lyon y me llamó mi agente. Me dijo que existía la oportunidad de venir al Valencia. Cuando me enteré de la posibilidad me emocioné mucho y la posibilidad se hizo realidad”, añadió el defensa turco, que desveló que conoce la ciudad porque su hermano estudió durante dos años en València y le dijo que era “la ciudad más bonita del mundo”.

Además, Özkacar explicó que es “muy agresivo defensivamente”, que con el balón en los pies le gusta “jugar bien” y recalcó que una de las claves de su llegada es estar a las órdenes de Gennaro Gattuso, como ya indicó el pasado lunes nada más llegar a la ciudad.

“La ciudad es perfecta y el club es increíble, con una gran cantidad de historia. Tengo que decir que también vine al Valencia CF por Gattuso, para sentir su pasión. Eso fue realmente importante y estoy muy motivado para trabajar con él. Creo que estoy realmente listo para este desafío”, finalizó. EFE

