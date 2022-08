Martes, 23 de agosto de 2022 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Ucrania teme represalias rusas a gran escala por el asesinato en Moscú

Moscú/Leópolis. Ucrania teme represalias a gran escala por parte de Rusia tras el asesinato en Moscú de la hija de un conocido pensador ultranacionalista, con ocasión de la celebración mañana, miércoles, del Día de la Independencia, que coincide con los seis meses de combates. "No es una sorpresa para nadie que Rusia intente hacer algo especial estos días. Sabemos cómo actúan, cómo siempre provocan", dijo este martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al reunirse en Kiev con su colega polaco, Andrzej Duda.

UCRANIA GUERRA

La ONU reitera que todos los soldados deben salir de la central de Zaporiyia

Naciones Unidas. La ONU volvió a reclamar este martes la retirada de todo personal y equipamiento militar de la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia, bajo control de tropas rusas, y aseguró que continúan los preparativos para enviar una misión de expertos internacionales que evalúe la situación en la central. Ucrania, por su parte, pidió al Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) que considere la posibilidad de establecer una presencia permanente en la central nuclear hasta que las autoridades del país recuperen el control de esta instalación, actualmente ocupada por el Ejército ruso. Rusia dijo que apoya una visita de los especialistas del OIEA con el fin de analizar el funcionamiento de la planta y los daños que ha sufrido en los recientes ataques.

UCRANIA GUERRA

Zelenski promete responder si Rusia intensifica ataques por Día Independencia

Leópolis (Ucrania). El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, prometió este martes una "respuesta contundente" si Rusia decide intensificar sus bombardeos entre hoy y mañana, cuando Ucrania celebra el día de su independencia. "Si nos atacan, recibirán una respuesta, una respuesta contundente" y con cada día que pasa, "esta respuesta crecerá" y será "más y más fuerte", declaró en una rueda de prensa conjunta con el presidente polaco, Andrzej Duda, al ser preguntado si estaba al tanto de la intención de Rusia de intensificar los bombardeos durante estos días festivos.

PARAGUAY EEUU

Fiscalía abre una causa penal al vicepresidente de Paraguay señalado por EEUU

Asunción. El Ministerio Público de Paraguay anunció este martes la apertura de una "causa penal" contra el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, después de que EE.UU. lo acusó de participar “en actos de corrupción significativos” y prohibió su ingreso a ese país. En concreto, la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, dispuso "investigar los hechos con relación a la declaración" del embajador de EE.UU. en el país, Marc Ostfield, en la que se ponen en "conocimiento hechos que pudieran ser de relevancia penal" y que hacían referencia a Velázquez, explicó ese despacho en un comunicado.

LATINOAMÉRICA ECONOMÍA

Cepal sube previsión para A.Latina, pero alerta de escenario "muy complejo"

Santiago de Chile, 23 ago. La guerra en Ucrania, las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de empleo, las caídas de la inversión y las crecientes demandas sociales llevarán a Latinoamérica a crecer solo un 2,7 % este año, reveló este martes la Cepal. Pese a que subió en casi un punto su estimación de crecimiento (en abril pasado proyectó un 1,8 %), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó en su último informe que el escenario para la región es "muy complejo".

ARGENTINA JUSTICIA

Cristina Fernández se defiende y advierte que el juicio es al peronismo

Buenos Aires. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió este martes de los alegatos y el pedido de condena de la Fiscalía en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015), asegurando que se trata de un juicio “al peronismo”. “Este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, aseveró tras lamentar la “persecución política y mediática" en su contra, en un discurso emitido por redes sociales desde su despacho en el Senado —del que es presidenta—, luego de que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.

EEUU MICROCHIPS

Intel acuerda con fondo invertir 30.000 millones para fabricar chips en EEUU

Nueva York. Intel anunció este martes que firmó con Brookfield Asset Management, un importante fondo canadiense, un plan de inversión de 30.000 millones de dólares para impulsar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos y competir así con países asiáticos. La tecnológica estadounidense dijo en un comunicado que la financiación irá dirigida a un proyecto de construcción de dos fábricas en su campus en Chandler (Arizona), con el que quiere ampliar su capacidad de producción y su presencia en el país.

R.UNIDO HUELGAS

El paro de los estibadores profundiza la crisis en el Reino Unido

Londres. La huelga que secundan los estibadores del puerto inglés de Felixstowe, donde se canaliza casi la mitad del tráfico de contenedores del Reino Unido, es la última de una serie de paros de distintos sectores del país en demanda de mejora salarial mientras se profundiza la crisis por el alto coste de vida. El paro de casi 2.000 trabajadores de Felixstowe, que empezó el domingo y se prolongará hasta el día 29, ha paralizado la actividad en este importante puerto del condado de Suffolk (sureste de Inglaterra), con consecuencias para el comercio del país.

ESPAÑA INCENDIOS

El Gobierno de España declara zonas catastróficas quince regiones

Madrid. El Consejo de Ministros de España aprobó este martes la declaración de zonas catastróficas en quince regiones del país que se vieron afectadas por 119 incendios forestales, en un año en el que arrasaron más de 220.000 hectáreas hasta mediados de agosto. Unos fuegos, algunos de grandes dimensiones, que causaron la muerte de tres personas, informó la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien destacó que se evacuó a más de 27.500 personas, por lo que el Ejecutivo pretende, además, complementar con ayudas a los afectados por este tipo de catástrofe.

YIHADISTAS SOMALIA

Somalia anuncia una "guerra total" contra el grupo yihadista Al Shabab

Mogadiscio. El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, anunció este martes una "guerra total" para "eliminar" al grupo yihadista Al Shabab, después de que los terroristas tomasen el pasado fin de semana un conocido hotel de Mogadiscio durante 30 horas y matasen a 21 personas. "Mi Gobierno está comprometido con eliminar al enemigo. Ustedes no tendrán que seguir llorando por más ataques", dijo el presidente somalí en una rueda de prensa en Mogadiscio. Mohamud, el vencedor las elecciones del pasado mayo, aseguró que, ahora que ha terminado de completar su gabinete de Gobierno, "es el momento de centrarnos en Al Shabab".

BRASIL BICENTENARIO

Brasil agasaja el corazón del emperador que declaró su independencia en 1822

Brasilia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este martes con honores de Estado el corazón del emperador Pedro I, una reliquia prestada por Oporto cuando se cumplen 200 años de la independencia del país de la corona de Portugal. En una ceremonia análoga a la de un jefe de Estado, con marchas marciales y exhibición de la escuadrilla acrobática de la Fuerza Aérea, el corazón fue recibido en una urna de oro por el mandatario y la primera dama, Michelle Bolsonaro, en la rampa del palacio presidencial de Planalto, en Brasilia.

PLÁCIDO DOMINGO

Placido Domingo: "Yo no tengo nada que ver" con secta en Argentina

Ciudad de México. El tenor español Plácido Domingo negó en México las acusaciones que lo vinculan a una organización criminal con ramificaciones en Estados Unidos, la cual operaba como una secta y está acusada, entre otros delitos, de trata de personas. “Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”, señaló el cantante en declaraciones difundidas este martes por varios medios en el país.

PAKISTÁN INUNDACIONES

Las inundaciones en Pakistán dejan más de 800 muertos y millones de afectados

Islamabad. Al menos 830 personas, incluidos 313 niños, murieron en Pakistán durante los últimos dos meses debido a la inundaciones por las lluvias monzónicas, que dejaron además tres millones de afectados de los cuales más de 160.000 se encuentran en campamentos de acogida, informó este martes el Gobierno paquistaní. Además al menos 1.348 personas resultaron heridas desde el pasado 14 de junio por estas inundaciones, consideradas por las autoridades nacionales como las peores que han azotado el país en décadas. EFE

