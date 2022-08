Martes, 23 de agosto de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Rusia acusa a Ucrania de sonado asesinato y Kiev anticipa una semana difícil

Moscú/Leópolis. Rusia acusó ayer lunes a Ucrania del asesinato de la hija de uno de los ideólogos del imperialismo ruso, mientras Kiev comenzó a extremar las medidas de seguridad de cara al aniversario de su independencia, que coincide con los seis meses de la intervención militar rusa. "El crimen fue preparado y ejecutado por los servicios especiales ucranianos", señaló el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia acerca del atentado en la noche del sábado contra Daria Dúguina, hija del pensador ultranacionalista Alexándr Duguin. Ucrania negó la víspera cualquier vínculo con el atentado y volvió a hacerlo este lunes a raíz de nuevas acusaciones rusas. "La propaganda rusa crea nuevamente mundos ficticios y ha nombrado ahora como responsable de atentar contra el coche de Dúguina a una ucraniana y su hija de 12 años", escribió en Twitter el asesor presidencial ucraniano Mikhaylo Podoliak.

ARGENTINA JUSTICIA

Grupos a favor y en contra ante la residencia de la vicepresidenta Fernández

Buenos Aires. Grupos a favor y en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, se manifestaron la noche de ayer lunes en Buenos Aires después de que un fiscal pidiera que se condene a la expresidenta a 12 años de prisión en un caso por presunta corrupción.Las manifestaciones concurrieron a las puertas del edificio donde tiene su residencia la vicepresidenta, en el capitalino barrio de Recoleta.

EEUU TRUMP

Trump pide a la corte supervisión sobre el registro a su casa en Florida

Washington. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), indicaron al diario The New York Times múltiples fuentes con conocimiento del asunto. Según publicó ayer lunes el rotativo, el gobierno estadounidense ha ido recuperando de manera escalonada esos 300 documentos en el último año y medio, es decir, desde que Trump dejó la Casa Blanca en enero de 2021.

IRÁN NUCLEAR

EEUU garantiza a Israel que pacto nuclear con Irán es bueno para su seguridad

Washington. Estados Unidos respondió ayer lunes a Israel que el regreso al pacto nuclear con Irán es la forma "más efectiva" de abordar sus preocupaciones sobre seguridad, después de que el primer ministro israelí en funciones, Yair Lapid, se haya opuesto al acuerdo. "Israel tiene preocupaciones profundas sobre el programa nuclear de Irán. Nosotros seguimos creyendo que un regreso mutuo al pacto nuclear es la forma más efectiva para abordar esas preocupaciones", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa.

FINLANDIA GOBIERNO

Sanna Marin da negativo en test de drogas que se hizo tras su vídeo bailando

Helsinki. El test de drogas que se hizo el pasado viernes la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, confirma que la mandataria no consumió estupefacientes durante una fiesta privada con unos amigos, informó este lunes la Oficina del Gobierno finlandés. En un breve comunicado, el Ejecutivo señaló que "no se ha encontrado ninguna droga en la prueba a la que sometió la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022" y dijo que la propia Marin costeó de su bolsillo el test, que fue realizado en una clínica privada.

ESPAÑA LATINOAMÉRICA

Sánchez reunirá en España a los líderes de la UE, Latinoamérica y el Caribe

Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prevé celebrar en España en el segundo semestre de 2023 una cumbre de líderes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, una cita cuyos preparativos van a estar muy presentes en su gira de esta semana por Colombia, Ecuador y Honduras. La cumbre se organizaría coincidiendo con la presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023. El Gobierno español resalta la necesidad de que la UE refuerce su relación con América Latina, máxime en el contexto geopolítico y actual, y con China y Rusia intentando aumentar de forma notable su presencia en esta región.

KENIA ELECCIONES

Odinga impugna el resultado de las elecciones y genera incertidumbre en Kenia

Nairobi. El ex primer ministro y líder de la oposición en Kenia, Raila Odinga, impugnó ayer lunes el resultado de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, de las que salió victorioso el vicepresidente saliente, William Ruto, y sumió en la incertidumbre a este país clave en el inestable Cuerno de África. Los abogados de la coalición del líder opositor (77 años), Azimio La Umoja (Aspiración a la Unidad, en suajili), interpusieron a primera hora de la mañana el recurso por vía electrónica ante el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial keniana.

EEUU PARKLAND

Defensa de Nikolas Cruz pide se vea "a la persona" para evitar pena de muerte

Fort Lauderdale (EEUU). La defensa de Nikolas Cruz, el autor confeso de la matanza en 2018 de 17 personas en una escuela secundaria del sur de Florida (EEUU), pidió ayer lunes al jurado ver a "la persona detrás del crimen" y señaló que existen factores de mitigación que justifican no condenar al joven de 23 años a la pena capital, sino a cadena perpetua. En los argumentos de apertura que expuso en la sala donde se ventila la fase de sentencia de este juicio, en el que Cruz ya se declaró en octubre del año pasado culpable de 17 cargos de asesinato en primer grado, la abogada de oficio Melisa McNeill pidió a los doce miembros del jurado no confundir mitigación con justificación, "porque no hay justificación para estos crímenes" que han dejado a todos "profundamente impactados".

MÉXICO JUSTICIA

López Obrador dice que culpables del caso Ayotzinapa “están siendo juzgados”

Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer lunes que no habrá impunidad para las personas que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y aseveró que los culpables “están siendo juzgados”, tras la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam. “Estamos ante una situación inédita porque se pensaba que quienes cometían delitos en nombre del Estado gozaban de impunidad y eso ya se terminó, ahora el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

ECUADOR CÁRCELES

Ecuador inicia censo de presos tras acumular más de 400 asesinados desde 2020

Quito. Ecuador inició ayer lunes el primer censo penitenciario de su historia, con el que busca registrar a los más de 32.000 presos encarcelados actualmente en las 36 prisiones del país, donde desde 2020 han muerto asesinados más de 400 reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales. El registro comenzó en la cárcel de Tulcán, capital de la norteña provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, y tomará unos tres meses, según anticipó el servicio penitenciario nacional (SNAI), encargado de administrar y custodiar las cárceles ecuatorianas.

TRANSPORTE AÉREO

British Airways recortará más de 10.000 vuelos entre octubre y marzo

Londres. La aerolínea británica British Airwyas (BA) anunció ayer lunes que recortará más de 10.000 vuelos previstos entre octubre y marzo, ante los persistentes problemas en el sector de la aviación para hacer frente al incremento de la demanda tras la pandemia de coronavirus. BA reducirá asimismo más de 600 vuelos programados antes de que termine octubre, después de que el aeropuerto londinense de Heathrow, su principal base operativa, haya anunciado este mes que alargará sus limites de pasajeros seis semanas más de lo previsto. EFE

int-mmg/amd/ics