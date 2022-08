LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 4PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Martes 23 de agosto de 2022

LO ÚLTIMO

EEUU enviará 3.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania

CFK dice que fiscales no tienen pruebas y juicio es ficción

Cubanos salen a comprar dólares tras permiso de gobierno

CEPAL: Latinoamérica y el Caribe crecerá apenas 2,7% en 2022

COVAX ofrece a México 10 millones de dosis para niños

EEUU recupera 100 documentos clasificados que Trump se llevó

Michigan: Culpan a dos por planear secuestro de gobernadora

Acusan de corrupción a exlíder de legislatura de Tennessee

PRIMERA PLANA

REP-INM GUATEMALA-MIGRANTES

CIUDAD DE GUATEMALA - Los coyotes cobran hasta 15.000 dólares a los migrantes guatemaltecos para hacerlos llegar a Estados Unidos. Es un negocio que mueve fortunas, difíciles de rastrear, ya que se lava el dinero invirtiéndolo en burdeles, juegos de azar, bares o prestándolo, y se maneja sólo efectivo. Por Sonia Pérez D. 1.075 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - En la víspera del día de la independencia de Ucrania y de que se cumplan seis meses de la invasión rusa, aumenta el nerviosismo en el país ante la posibilidad de que Moscú pueda centrarse en objetivos gubernamentales y civiles específicos durante el feriado. Por Paul Byrne. 700 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

EEUU-UCRANIA-AYUDA: EEUU enviará 3.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania.

RUSIA-NACIONALISTA ASESINADA: Rusos rinden tributo a nacionalista asesinada, un atentado que Rusia atribuye a la inteligencia ucraniana.

AMN-GEN TWITTER-DENUNCIANTE

WASHINGTON - Un exdirector de seguridad de Twitter denuncia ante las autoridades que la red social presuntamente engañó a reguladores sobre sus medidas de seguridad cibernética y la proliferación de cuentas falsas. Este último es un tema en el centro de los intentos de Elon Musk de retractarse de su oferta de comprar la plataforma por 44.000 millones de dólares. Twitter asevera que las denuncias “parecen diseñadas para captar atención y causarle daño a Twitter, a sus clientes y a sus accionistas”. 360 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-ECO AMAZON-VIGILANCIA

SIN PROCEDENCIA - Desde lo que compra en internet hasta la forma de recordar las tareas, pasando por la vigilancia de la puerta de su casa, Amazon está aparentemente en todas partes y parece que no frenará su alcance pronto. Esta vez apunta a dos áreas: la atención sanitaria, a través de la adquisición de la empresa de atención primaria One Medical por 3.900 millones, y la domótica, donde prevé ampliar su ya importante presencia con una fusión de 1.700 millones con iRobot, el fabricante de la popular aspiradora robótica Roomba. Por Haleluya Hadero. 760 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-ECO EEUU-ALQUILERES TEMPORALES

STEAMBOAT SPRINGS, Colorado - “No pasa un día sin que alguien me diga que tiene que mudarse” porque no puede pagar el alquiler, dice una concejal de un centro de esquí de Colorado, resumiendo el dilema que enfrentan las localidades turísticas pequeñas: encontrar la forma de ofrecer viviendas accesibles a los residentes locales, que no pueden pagar los precios de un mercado dominado por los alquileres temporales para turistas. Por Jesse Bedayn. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN COREA DEL SUR-ADOPCIONES

SEÚL - Decenas de surcoreanos que fueron adoptados por personas en Dinamarca en las décadas de 1970 y 1980 exigen al gobierno que investigue las circunstancias en que fueron entregados, en medio de sospechas de que hubo muchas irregularidades. Por Kim Tong-Hyung. 900 palabras. AP Foto.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN BRASIL-CORAZÓN DE EMPERADOR

SAO PAULO - El corazón embalsamado del emperador que declaró la independencia de Brasil llega al país sudamericano para ceremonias conmemorativas del bicentenario de la nación. Los críticos del presidente Jair Bolsonaro denuncian que el traslado del corazón del emperador es para ganarse el favor de los partidarios de honrar el legado monárquico y lo acusan de usar el bicentenario para fines políticos. Por Mauricio Savarese. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ARGENTINA-VICEPRESIDENTA JUICIO

BUENOS AIRES - La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner arremete contra los fiscales que pidieron una condena a 12 años de prisión al afirmar que no han probado “nada de lo que dijeron” durante el juicio en el que la acusan de corrupción, al que que calificó de “ficción”. Por Almudena Calatrava. 701 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMN-GEN CORONAVIRUS-MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO - El mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud ofrece a México 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el nuevo coronavirus para niños para completar las asignaciones que según las autoridades mexicanas les deben desde hace casi un año. 391 palabras. ENVIADO.

CAR-GEN CUBA-MERCADO CAMBIARIO

LA HABANA - Grupos de personas se congregan afuera de las sucursales financieras oficiales de La Habana para comprar dólares y euros en el primer día de la reapertura del mercado cambiario, que estuvo cerrado por dos años. Por Andrea Rodriguez. 748 palabras. ENVIADO.

AML-ECO CEPAL-LATINOAMÉRICA CRECIMIENTO

SANTIAGO - América Latina y el Caribe registran una tendencia al bajo crecimiento observado antes de la pandemia y se estima que en 2022 la región se expandirá en promedio apenas un 2,7%, según un informe de CEPAL. 390 palabras. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN TRUMP-FBI

WASHINGTON - Los Archivos Nacionales de EEUU recuperan más de 100 documentos clasificados, para un total de más de 700 páginas cuando sacó unas primeras 15 cajas de Mar-a-Lago a inicios de este año, según se desprende de correspondencia entre el gobierno y el equipo legal del expresidente Donald Trump recién difundida. Por Eric Tucker. 490 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN MICHIGAN-GOBERNADORA-COMPLOT

GRAND RAPIDS, Michigan - Un jurado estadounidense declara culpables a dos hombres de conspirar para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan Gretchen Whitmer en 2020, un plan que los fiscales describieron como un intento de desatar una guerra civil por extremistas anti-gobierno. Por Joey Cappelletti y Ed White. 520 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN TENNESSEE-LEGISLADOR ACUSADO

NASHVILLE, Tennessee - Arrestan al expresidente de la cámara baja de Tennessee Glen Casada y su principal asesor, bajo acusaciones federales de recibir sobornos y blanqueo de dinero. La denuncia afirma que ambos abusaron de su autoridad al colaborar junto con otro legislador para canalizar dinero a sí mismos mediante una firma de consultoría política, que ocultó su participación. Por Kimberlee Kruesi. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM CALIFORNIA-MIGRANTES-SALUD

SACRAMENTO, California - Cerca de 40.000 adultos de bajos ingresos que viven en Estados Unidos de forma ilegal no perderán su seguro de salud financiado por el gobierno en el próximo año gracias a una nueva política anunciada por el ejecutivo de Gavin Newsom. Por Adam Beam. 410 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-POL FLORIDA-ELECCIONES

MIAMI - El gobernador republicano de Florida está a punto de conocer quién será su rival demócrata en las elecciones generales. La campaña de reelección de Ron DeSantis es considerada ampliamente un precursor de una campaña presidencial en 2024, lo que añade urgencia entre los demócratas para frenarlo ahora. Por Adriana Gómez Licón, Steve Peoples y Brendan Farrington. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ARMAS-SONDEO

CHICAGO - La mayoría de los adultos en Estados Unidos quieren hacer más estrictas las leyes de control de armas de fuego y creen que la violencia está aumentando en todo el país, de acuerdo con un nuevo sondeo nacional. Por Sara Burnett. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

MOR-GEN IRAK

BAGDAD - Decenas de partidarios de un influyente clérigo chií en Irak protestan en la fortificada Zona Verde de Bagdad para exigir la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas. Por Qassim Abdul-Zahra. 315 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-CLI CHINA-SEQUÍA

BEIJING - Con el nivel del lago de agua dulce más grande de China en mínimos históricos debido a la sequía, los operarios cavan zanjas para hacer que el agua siga fluyendo y riegue los cultivos. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-ECO VATICANO-FINANZAS

ROMA - El papa Francisco les da hasta el 1 de octubre a todas las dependencias del Vaticano para que depositen sus activos en el banco de la Santa Sede. 300 palabras. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT UCRANIA-LIGA

KIEV, Ucrania —En un estadio sin público, la liga ucraniana de fútbol pone en marcha su temporada con una emotiva ceremonia que rinde tributo a los que combaten en la guerra con Rusia. Por Derek Gatopoulos y Adam Pemble. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-BAS NETS-DURANT

NUEVA YORK — Kevin Durant seguirá con los Nets de Brooklyn. El astro da marcha atrás a su pedido de ser canjeado. Está por iniciar la primera temporada de un contrato de más de 194 millones de dólares por cuatro años. Por Brian Mahoney y Eric Núñez. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-FUT MUNDIAL SUDAMÉRICA-ELIMINATORIAS

SANTIAGO — Sudamérica quiere mantener su maratónico formato de 18 partidos por equipo para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. Los diez países sudamericanos acuerdan unánimente pedirle a la FIFA que las eliminatorias del Mundial de 2026 mantenga la modalidad de todos contra todos y con partidos de ida y vuelta. 250 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS SEBASTIÁN YATRA

CIUDAD DE MÉXICO – A punto de comenzar su primera gira en solitario por Estados Unidos, el astro colombiano Sebastián Yatra comparte parte de sus ilusiones por llegar a ciudades de este país por primera vez, montarse en un autobús de gira y sobre todo disfrutar el presente con sus admiradores. Por Berenice Bautista. 850 palabras. AP fotos. ENVIADO.

ESP-TEL CAMBIO CLIMÁTICO-HURACÁN KATRINA

SIN PROCEDENCIA – Un nuevo documental, “Katrina Babies”, revisa cómo una generación de residentes de Nueva Orleans vivió su juventud después del huracán Katrina y cómo han logrado reconciliarse con la tormenta catastrófica que transformó sus vidas. Edward Buckles, Jr., originario de Nueva Orleans, tenía 13 años cuando llegó Katrina, ahora dirige el filme. El cineasta entrevistó acerca del trauma a personas que eran menores cuando ocurrió el huracán, su documental debuta en HBO esta semana. Por Drew Costley. 800 palabras. AP fotos. ENVIADO.

ESP-MUS BLONDIE

NUEVA YORK - Por décadas un tesoro estuvo oculto en un viejo establo. Si eres un fan de Blondie era el equivalente al tesoro de Alí Babá en un espacio dudoso: 100 cintas de filme olvidadas, seis cassettes, algunos tubos de almacenamiento llenos de grabaciones. Todo fue destilado en una caja que abarca el comienzo de una de las bandas más cautivadoras del post-punk. Por Mark Kennedy. 900 palabras. AP fotos.

