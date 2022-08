Laura Mora lleva "Los reyes del mundo" a Toronto antes de ir a San Sebastián

Toronto (Canadá), 23 ago. "Los reyes del mundo", el segundo film de la realizadora colombiana Laura Mora, será proyectado en un pase especial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) poco antes de su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián.

La muestra canadiense anunció este martes que "Los reyes del mundo" forma parte, junto con otras nueve películas independientes, de un nuevo programa denominado Industry Selects.

La selección se completa con "The Listener" de Steve Buscemi, "Blue Jean", de Georgia Oakley, "Driving Mum", de Hilmar Oddsson, "Dreamin' Wild" de Bill Pholad, "Door Mouse", de Avan Jogia, "Harka", de Lotfy Nathan, "Klokkenluider" de Neil Maskell, "Salt Lake", de Kasia Roslaniec, y "Without Her", de Arian Vazirdaftari.

El festival de Toronto señaló que los diez largometrajes seleccionados, que están disponibles para su adquisición mundial, serán proyectados exclusivamente para compradores y profesionales del sector.

El Festival de Cine de Toronto, uno de los más importantes del mundo, es también uno de los principales mercados globales para la adquisición de filmes.

"Los reyes del mundo" es el segundo largometraje de la colombiana Laura Mora, que ganó una mención especial del Premio Kutxabank-New Directors y del Premio de la Juventud con "Matar a Jesús" (2017).

Tras su proyección limitada en la 47 edición del festival de Toronto, el nuevo film de la realizadora colombiana participará en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián.

"Los reyes del mundo", que es una coproducción entre Colombia, Luxemburgo, Francia, México y Noruega, es descrito como un cuento subversivo y fantástico protagonizado por cinco chicos de la calle de Medellín.

TIFF también ha anunciado que el actor estadounidense Brendan Fraser recibirá este año el premio Tribute a la Interpretación por su papel en "The Whale", un film del director Darren Aronofsky que tendrá su estreno norteamericano en Toronto.

El festival canadiense ya había anunciado con anterioridad que un segundo premio Tribute a la Interpretación será entregado este año a todo el elenco de "My Policeman".

En 2021, los dos premios Tribute fueron entregados a los actores Jessica Chastein y Benedict Cumberbach.

Este año, la 47 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto se llevará a cabo entre el 8 y 18 de septiembre.

Uno de los filmes que este año tendrá su estreno mundial en Toronto es "Bros", una comedia que está interpretada en su totalidad por actores LGTBQ+.

La película, dirigida por Nicholas Stoller, está protagonizada por Billy Eichner, Luke Macfarlane, Amanda Bearse, Guy Branum, Guillermo Diaz, Dot-Marie Jones y Miss Lawrence, entre otros. EFE

